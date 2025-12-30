HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tiến tới miễn viện phí cơ bản

Ngọc Dung

Bộ Y tế cho biết năm 2026 sẽ nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ

Ngày 29-12, tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đã hoàn thành và vượt cả 4 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo đó, tuổi thọ trung bình năm 2025 ước đạt 74,8 tuổi, vượt mục tiêu 74,5 tuổi; thời gian sống khỏe mạnh đạt 67 năm. Tỉ lệ đạt 15 bác sĩ/vạn dân, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu 10 bác sĩ/vạn dân; số giường bệnh đạt 34,5 giường/vạn dân, vượt mức 30 giường/vạn dân. Tỉ lệ tham gia BHYT đạt khoảng 95,15% dân số, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, hoạt động khám, chữa bệnh BHYT tăng bình quân 5% mỗi năm, đạt 186,2 triệu lượt vào năm 2024; tổng kinh phí quỹ BHYT chi trả ước khoảng 163.000 tỉ đồng. Nhiều quy định cải cách thủ tục hành chính được triển khai, tạo thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là các trường hợp nặng, bệnh hiểm nghèo được chuyển thẳng lên tuyến chuyên sâu mà không cần thủ tục chuyển tuyến. Các chỉ số sức khỏe bà mẹ, trẻ em tiếp tục được cải thiện. Hệ thống bảo vệ trẻ em được củng cố với 100% trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ BHYT, 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Năm 2025, hệ thống sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID được triển khai trên toàn quốc với hơn 27 triệu hồ sơ sức khỏe người dân. Bệnh án điện tử tiếp tục được thúc đẩy, đến nay có 1.177 bệnh viện (71,3%) triển khai. Ngành y tế cũng hoàn thành thí điểm hệ thống điều phối dữ liệu y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, kết nối với các cơ sở y tế ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kết nối với Bình Dương, An Giang.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hệ thống y tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Chỉ số sức khỏe cơ bản và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền; y tế cơ sở chưa cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật chưa được triển khai rộng rãi, chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người dân; y tế dự phòng chưa được đầu tư tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; tổng tỉ suất sinh có xu hướng giảm xuống dưới mức sinh thay thế. Bên cạnh đó, nhân lực y tế, nhất là tại y tế cơ sở và một số địa phương, chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và trình độ; chế độ đãi ngộ chưa tương xứng...

Bộ Y tế cho biết năm 2026 sẽ nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ miễn, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo và người yếu thế; phấn đấu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình. Đồng thời, bộ sẽ hoàn thành đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp khối phòng bệnh nhằm thực hiện chức năng kiểm soát dịch bệnh ở Trung ương và khu vực; tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc và sắp xếp các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngành y tế cũng tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sắp xếp tổ chức theo Nghị định 120/2020 và thực hiện xếp hạng các đơn vị.

