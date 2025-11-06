Tiếng Anh thành ngôn ngữ hai trong trường học: Còn nhiều thách thức

Phát biểu tại tọa đàm "Vai trò của Tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình" do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức tại Hà Nội chiều 6-11, TS Nguyễn Thúy Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT cho cho hay Nghị quyết 71 về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Bà Nguyễn Thuý Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT trao đổi tại toạ đàm

Đây là chủ trương phù hợp khi giáo dục Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá, đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hóa. Điều này làm thay đổi quan điểm giảng dạy Tiếng Anh trong nhà trường, đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ được sử dụng trong môi trường rộng rãi hơn, phổ biến hơn…

Các chuyên gia nhận định việc chuyển từ dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ sang dạy như ngôn ngữ thứ hai tạo cơ hội cho người dạy và người học phát huy nhiều hình thức sáng tạo hơn, nhưng cũng là thách thức với các trường học.

Cũng chung quan điểm này, bà Natalia Sasha Goodwin, Giám đốc Trung tâm phát triển học thuật, Đại học Anh Quốc Việt Nam, trong bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, sinh viên Việt Nam phải đối mặt như sự chuyển mình mạnh mẽ của tri thức. Kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là bằng Tiếng Anh đòi hỏi học sinh, sinh viên Việt Nam cần chú trọng.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Thúy Hồng cũng cho rằng để thực hiện được mục tiêu này, các trường học phải đối mặt với nhiều thách thức về đội ngũ giáo viên, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; thay đổi cách kiểm tra và đánh giá cũng như phải thay đổi chương trình, học liệu, hình thức dạy học…

Học bổng S80 được kỳ vọng giúp các học sinh, sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố chương trình học bổng S80 (S80 International Education Scholarship) năm 2025 với chủ đề "Thế hệ S80, vươn mình cùng tri thức Việt".

Đây là chương trình học bổng giáo dục quy mô toàn quốc do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên và các đối tác chiến lược triển khai nhân mốc lịch sử trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (1945-2025) và 80 năm ngành Giáo dục Việt Nam (1945-2025).

Chương trình sẽ trao 8.000 học bổng hỗ trợ học phí đến 70% cho khóa IELTS và Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến chuẩn quốc tế với mục tiêu đào tạo 8.000 học viên đạt IELTS 8.0, trở thành công dân toàn cầu tự tin hội nhập; hỗ trợ 8.000 tài khoản ELSA Business Premium, luyện nghe - nói với công nghệ AI.

Đặc biệt, chương trình cũng sẽ tặng 80 học bổng toàn phần trị giá khoảng 7,56 tỉ đồng cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công, vợ con chiến sĩ biên giới, hải đảo; tặng 80 học bổng toàn phần trị giá khoảng 7,56 tỉ đồng dành cho học sinh, sinh viên nổi bật của các trường đại học, cao đẳng, THCS & THPT tại Hà Nội và TP HCM...

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đối tác cùng chung tay đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh, sinh viên, người đi làm tại Việt Nam.