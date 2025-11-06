Tiếng Anh thành ngôn ngữ hai trong trường học: Còn nhiều thách thức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tiếng Anh thành ngôn ngữ hai trong trường học: Còn nhiều thách thức

Yến Anh

(NLĐO)- Các trường học đối mặt với nhiều thách thức về giáo viên, chương trình, học liệu, hình thức dạy học trong quá trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ hai.

Phát biểu tại tọa đàm "Vai trò của Tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình" do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức tại Hà Nội chiều 6-11, TS Nguyễn Thúy Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT cho cho hay Nghị quyết 71 về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Tiếng Anh thành ngôn ngữ hai trong trường học: Còn nhiều thách thức - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thuý Hồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT trao đổi tại toạ đàm

Đây là chủ trương phù hợp khi giáo dục Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá, đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hóa. Điều này làm thay đổi quan điểm giảng dạy Tiếng Anh trong nhà trường, đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ được sử dụng trong môi trường rộng rãi hơn, phổ biến hơn…

Các chuyên gia nhận định việc chuyển từ dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ sang dạy như ngôn ngữ thứ hai tạo cơ hội cho người dạy và người học phát huy nhiều hình thức sáng tạo hơn, nhưng cũng là thách thức với các trường học.

Cũng chung quan điểm này, bà Natalia Sasha Goodwin, Giám đốc Trung tâm phát triển học thuật, Đại học Anh Quốc Việt Nam, trong bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, sinh viên Việt Nam phải đối mặt như sự chuyển mình mạnh mẽ của tri thức. Kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là bằng Tiếng Anh đòi hỏi học sinh, sinh viên Việt Nam cần chú trọng.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Thúy Hồng cũng cho rằng để thực hiện được mục tiêu này, các trường học phải đối mặt với nhiều thách thức về đội ngũ giáo viên, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; thay đổi cách kiểm tra và đánh giá cũng như phải thay đổi chương trình, học liệu, hình thức dạy học…

Tiếng Anh thành ngôn ngữ hai trong trường học: Còn nhiều thách thức - Ảnh 2.

Học bổng S80 được kỳ vọng giúp các học sinh, sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố chương trình học bổng S80 (S80 International Education Scholarship) năm 2025 với chủ đề "Thế hệ S80, vươn mình cùng tri thức Việt".

Đây là chương trình học bổng giáo dục quy mô toàn quốc do SunUni Academy phối hợp cùng Báo Thanh Niên và các đối tác chiến lược triển khai nhân mốc lịch sử trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (1945-2025) và 80 năm ngành Giáo dục Việt Nam (1945-2025).

Chương trình sẽ trao 8.000 học bổng hỗ trợ học phí đến 70% cho khóa IELTS và Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến chuẩn quốc tế với mục tiêu đào tạo 8.000 học viên đạt IELTS 8.0, trở thành công dân toàn cầu tự tin hội nhập; hỗ trợ 8.000 tài khoản ELSA Business Premium, luyện nghe - nói với công nghệ AI.

Đặc biệt, chương trình cũng sẽ tặng 80 học bổng toàn phần trị giá khoảng 7,56 tỉ đồng cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công, vợ con chiến sĩ biên giới, hải đảo; tặng 80 học bổng toàn phần trị giá khoảng 7,56 tỉ đồng dành cho học sinh, sinh viên nổi bật của các trường đại học, cao đẳng, THCS & THPT tại Hà Nội và TP HCM...

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đối tác cùng chung tay đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh, sinh viên, người đi làm tại Việt Nam.

Tin liên quan

Tìm cách giữ chân giáo viên tiếng Anh

Tìm cách giữ chân giáo viên tiếng Anh

TP HCM là địa phương có nhiều thế mạnh về giảng dạy ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh và đã cùng lúc triển khai nhiều chương trình tiếng Anh trong nhà trường.

tiếng Anh giáo viên tiếng Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo