HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tìm cách giữ chân giáo viên tiếng Anh

Đặng Trinh

TP HCM là địa phương có nhiều thế mạnh về giảng dạy ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh và đã cùng lúc triển khai nhiều chương trình tiếng Anh trong nhà trường.

Trên 97% học sinh (HS) TP HCM được học tiếng Anh từ lớp 1. Dù vậy, hằng năm, TP HCM vẫn luôn thiếu giáo viên (GV) tiếng Anh.

Ở TP HCM, từ bậc học mầm non, HS đã được làm quen với tiếng Anh. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm học 2024 - 2025, TP HCM có 2.093/4.942 cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh.

Sở GD-ĐT TP HCM đánh giá việc triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giúp trẻ có được nền tảng ngôn ngữ cơ bản trước khi vào tiểu học, đồng thời thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Tìm cách giữ chân giáo viên tiếng Anh - Ảnh 1.

Học sinh TP HCM thảo luận trong giờ học tiếng Anh 

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết việc triển khai dạy tiếng Anh được thực hiện tại các cơ sở đáp ứng đầy đủ quy định, trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Việc này nhằm hỗ trợ HS phát triển khả năng ngoại ngữ, giúp trẻ làm quen với tiếng Anh một cách hiệu quả.

Dù vậy, việc triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề đội ngũ GV. Theo nhận định của Sở GD-ĐT TP HCM, khi cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị, trung tâm ngoại ngữ để giảng dạy tiếng Anh cho trẻ, một số GV từ các đơn vị, trung tâm này thiếu chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non, thiếu phương pháp giúp trẻ làm quen với tiếng Anh.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM), nhìn nhận để dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, việc cần thiết là cho phép các trường được nới vị trí việc làm, tuyển thêm GV. Muốn vậy, quy trình, thời gian tuyển GV phải được tổ chức sớm; nếu để gần năm học mới thì quá muộn.

Một vấn đề gây không ít băn khoăn là chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, dẫn đến tình trạng thiếu GV tiếng Anh. "GV tiếng Anh bậc tiểu học cũng có trình độ ĐH, dạy bậc tiểu học lại càng vất vả hơn nhưng số tiết nghĩa vụ nhiều hơn các bậc học khác. Trong khi đó, để đào tạo ra một GV tiếng Anh không đơn giản. Số tiết nghĩa vụ nhiều (23 tiết/tuần), lương thấp, công việc vất vả khiến bậc tiểu học không thu hút được GV tiếng Anh. Họ chọn ứng tuyển vào bậc học cao hơn hoặc làm các công việc khác có thu nhập tốt hơn" - ông Thái trăn trở.

Theo bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội - TP HCM), trường đang thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường từ lớp 1 cho HS. Bà Hà cho rằng TP HCM có nhiều thuận lợi vì nhiều năm nay đã thực hiện việc dạy tiếng Anh từ lớp 1 ở các cơ sở giáo dục.

Việc tuyển GV tiếng Anh cũng được các trường chuẩn bị kỹ càng. Dù vậy, GV tiếng Anh cấp tiểu học chịu không ít áp lực. Theo bà Hà, mỗi tuần 23 tiết nghĩa vụ nên thầy cô phải hoạt động suốt trên lớp, song chế độ vẫn như các GV khác. Nếu không tâm huyết, GV tiếng Anh rất khó trụ lại với nghề.

Tin liên quan

Tiếng Anh sẽ thành môn bắt buộc từ lớp 1

Tiếng Anh sẽ thành môn bắt buộc từ lớp 1

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông, hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3.

Kiên trì 20 năm để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2

Đến năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh ở mầm non và tiểu học cho mục tiêu tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Hơn 100 chuyên gia thế giới tham gia nghiên cứu về giảng dạy tiếng Anh

(NLĐO) - Hơn 100 đại biểu và các chuyên gia khắp thế giới đã có mặt tại VIệt Nam để thảo luận về việc giảng dạy tiếng Anh trong bối cảnh mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo