Trên 97% học sinh (HS) TP HCM được học tiếng Anh từ lớp 1. Dù vậy, hằng năm, TP HCM vẫn luôn thiếu giáo viên (GV) tiếng Anh.

Ở TP HCM, từ bậc học mầm non, HS đã được làm quen với tiếng Anh. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm học 2024 - 2025, TP HCM có 2.093/4.942 cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh.

Sở GD-ĐT TP HCM đánh giá việc triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giúp trẻ có được nền tảng ngôn ngữ cơ bản trước khi vào tiểu học, đồng thời thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Học sinh TP HCM thảo luận trong giờ học tiếng Anh

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết việc triển khai dạy tiếng Anh được thực hiện tại các cơ sở đáp ứng đầy đủ quy định, trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Việc này nhằm hỗ trợ HS phát triển khả năng ngoại ngữ, giúp trẻ làm quen với tiếng Anh một cách hiệu quả.

Dù vậy, việc triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề đội ngũ GV. Theo nhận định của Sở GD-ĐT TP HCM, khi cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị, trung tâm ngoại ngữ để giảng dạy tiếng Anh cho trẻ, một số GV từ các đơn vị, trung tâm này thiếu chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non, thiếu phương pháp giúp trẻ làm quen với tiếng Anh.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM), nhìn nhận để dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, việc cần thiết là cho phép các trường được nới vị trí việc làm, tuyển thêm GV. Muốn vậy, quy trình, thời gian tuyển GV phải được tổ chức sớm; nếu để gần năm học mới thì quá muộn.

Một vấn đề gây không ít băn khoăn là chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, dẫn đến tình trạng thiếu GV tiếng Anh. "GV tiếng Anh bậc tiểu học cũng có trình độ ĐH, dạy bậc tiểu học lại càng vất vả hơn nhưng số tiết nghĩa vụ nhiều hơn các bậc học khác. Trong khi đó, để đào tạo ra một GV tiếng Anh không đơn giản. Số tiết nghĩa vụ nhiều (23 tiết/tuần), lương thấp, công việc vất vả khiến bậc tiểu học không thu hút được GV tiếng Anh. Họ chọn ứng tuyển vào bậc học cao hơn hoặc làm các công việc khác có thu nhập tốt hơn" - ông Thái trăn trở.

Theo bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội - TP HCM), trường đang thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường từ lớp 1 cho HS. Bà Hà cho rằng TP HCM có nhiều thuận lợi vì nhiều năm nay đã thực hiện việc dạy tiếng Anh từ lớp 1 ở các cơ sở giáo dục.

Việc tuyển GV tiếng Anh cũng được các trường chuẩn bị kỹ càng. Dù vậy, GV tiếng Anh cấp tiểu học chịu không ít áp lực. Theo bà Hà, mỗi tuần 23 tiết nghĩa vụ nên thầy cô phải hoạt động suốt trên lớp, song chế độ vẫn như các GV khác. Nếu không tâm huyết, GV tiếng Anh rất khó trụ lại với nghề.