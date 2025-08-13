HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Tiếng dương cầm đại ngàn" - Dấu ấn mùa Liên hoan Piano Toàn quốc 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Liên hoan Piano Toàn quốc 2025 với chủ đề "Tiếng dương cầm đại ngàn" vừa khép lại đầy ấn tượng.

Liên hoan Piano toàn quốc 2025: bùng nổ âm nhạc tại Đắk Lắk với hơn 800 nghệ sĩ!

"Tiếng dương cầm đại ngàn" - Dấu ấn mùa Liên hoan Piano Toàn quốc 2025- Ảnh 1.

Liên hoan Piano toàn quốc 2025: bùng nổ âm nhạc tại Đắk Lắk với hơn 800 nghệ sĩ

Diễn ra từ ngày 9 đến 12-8 tại Đắk Lắk, liên hoan piano toàn quốc 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Âm nhạc An Piano tổ chức, thu hút hơn 800 thí sinh từ khắp mọi miền đất nước.

Trong suốt 4 ngày thi, các thí sinh mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, kỹ thuật vững vàng, thể hiện sự tự tin và niềm đam mê với piano. Không khí sôi nổi, nhiệt huyết lan tỏa khắp khán phòng, biến liên hoan thành ngày hội âm nhạc thực sự.

Ban giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi uy tín của làng âm nhạc Việt: NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Trưởng BGK), PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS Đặng Ngọc Quân, ThS Mạch Thị Mỹ Thanh, ThS Phạm Diệu Thảo và ThS Dương Hồng Thanh.

5 nghệ sĩ Piano “vàng” chinh phục Liên hoan Piano toàn quốc 2025!

"Tiếng dương cầm đại ngàn" - Dấu ấn mùa Liên hoan Piano Toàn quốc 2025- Ảnh 2.

5 nghệ sĩ Piano “vàng” chinh phục Liên hoan Piano toàn quốc 2025!

5 thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan Piano Toàn quốc 2025 lần lượt thuộc về: Trần Tuấn Kiệt (Gia Lai), Nguyễn Hoàng Phi Dương (Phú Yên), Ngô Hoàng Lê Huy (TP HCM), Lý Seo Vông (Đắk Lắk) và Đoàn Anh Khôi (Đắk Lắk).

Đây đều là những gương mặt trẻ tài năng, chinh phục hội đồng giám khảo bằng kỹ thuật vững vàng, cảm xúc biểu đạt tinh tế và phong thái trình diễn tự tin. Thành tích này không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực luyện tập bền bỉ, mà còn khẳng định tiềm năng tỏa sáng của các em trên những sân khấu âm nhạc lớn trong tương lai.

Nhạc sĩ Trương Hữu An - Giám đốc Công ty Âm nhạc An Piano, người sáng lập và tổ chức sự kiện - cùng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, đã dành nhiều tâm huyết để biến Liên hoan Piano Toàn quốc 2025 thành sân chơi uy tín, góp phần nuôi dưỡng tài năng và tình yêu âm nhạc trên khắp mọi miền.

Liên hoan Piano Toàn quốc 2025 không chỉ là điểm hẹn của những tài năng trẻ, mà còn là cầu nối đưa tiếng đàn piano đến gần hơn với công chúng, lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến mọi lứa tuổi.

