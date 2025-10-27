Mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, đồng hành cùng nhà trường, xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. Chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong học tập".

Mỗi ngày, đúng 19 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu, các cụm loa truyền thanh tại 8 thôn của xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị lại phát đi thông báo nêu trên, qua giọng đọc truyền cảm của nữ cán bộ văn hóa xã. Việc này đã được triển khai gần 1 tháng nay và được người dân địa phương, các em học sinh hoan nghênh, hưởng ứng.

Ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, cho biết thông báo nêu trên có 3 mục đích. Thứ nhất tạo thói quen thường xuyên, nền nếp trong học tập cho các học sinh. Thứ hai, để phụ huynh quan tâm, nhắc nhở con em học tập. Thứ ba, hạn chế việc hát karaoke vào ban đêm, tạo không gian yên tĩnh cho học sinh và người cao tuổi.

Người dân thôn Xuân Lâm vui mừng vì thay đổi tích cực sau tiếng loa nhắc nhở học tập của xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị

Xã Ba Lòng có 1.263 hộ dân với 5.100 nhân khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc Vân Kiều chiếm hơn 16%. Địa phương có gần 1.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ba Lòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, xã đã thực hiện mô hình này và triển khai rộng rãi ở các thôn.

Nói về tiếng loa nhắc nhở học tập, cựu chiến binh Trần Thành Vinh chia sẻ trước đây, tình trạng hát karaoke mỗi tối thường diễn ra. Điều này không những ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, mà người lớn tuổi cũng "không chịu thấu".

"Từ khi xã triển khai thông báo, nhắc nhở giờ học tập trên loa truyền thanh, tình trạng hát karaoke mỗi tối không còn. Trong khi đó, đến giờ là học sinh ngồi vào bàn học tập. Tôi và nhiều người rất mừng, tinh thần thoải mái hẳn ra bởi không gian được yên tĩnh" - ông Vinh bày tỏ.

Để duy trì mô hình trên, xã Ba Lòng chỉ đạo các đơn vị vận động người dân không hát karaoke bằng loa di động trong giờ học của học sinh, đồng thời giám sát các em tuân thủ. Xã cũng hướng dẫn các thôn bổ sung quy định này vào hương ước, quy ước.



