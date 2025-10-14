HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phụ nữ An Hội học khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Bài và ảnh: Giang Nam

Lớp học được thiết kế ngắn gọn, dễ tiếp cận, bao gồm các nội dung từ cơ bản như tạo gian hàng TikTok Shop, tiếp thị liên kết...

Vào một buổi sáng cuối tuần gần đây, hơn 250 hội viên phụ nữ ở 2 phường An Hội Đông và An Hội Tây (TP HCM) đã tham gia một lớp học đặc biệt mang tên "Phụ nữ khởi nghiệp cùng thương mại điện tử". Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 phường phối hợp với Công ty L'Oréal tổ chức, nhằm trang bị kiến thức bán hàng online và khởi nghiệp trên không gian số.

Lớp học được thiết kế ngắn gọn, dễ tiếp cận, bao gồm các nội dung từ cơ bản như tạo gian hàng TikTok Shop, tiếp thị liên kết, đến các kỹ năng nâng cao hơn như livestream bán hàng, dựng video quảng bá và các vấn đề liên quan đến thuế. Không khí buổi học sôi nổi, nhiều phụ nữ lần đầu tiếp cận thương mại điện tử đã mạnh dạn đặt câu hỏi về cách tăng lượt xem, xử lý đơn hàng hay chi phí quảng cáo và được giảng viên giải đáp cặn kẽ.

Phụ nữ An Hội học khởi nghiệp trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Các hội viên tại lớp học về bán hàng online

Nhiều người nhận ra rằng chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và sự kiên trì, họ có thể bắt đầu kinh doanh mà không cần vốn lớn hay mặt bằng. Một số chị em mang theo sản phẩm địa phương, đồ thủ công đã hào hứng lên kế hoạch thử nghiệm ngay sau buổi học.

Sự kiện này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cho thấy sự năng động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở trong việc kết hợp hoạt động phong trào với chuyển đổi số. Đây là bước đệm mở ra hướng đi lâu dài, đồng hành cùng phụ nữ xây dựng thương hiệu cá nhân và tăng thu nhập.

Bà Ngô Phạm Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hội Tây, chia sẻ mục tiêu của chương trình là giúp hội viên nắm bắt kỹ năng bán hàng online, bắt kịp xu hướng.

Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, đặc biệt là các sản phẩm khởi nghiệp do phụ nữ sản xuất, nhằm tạo việc làm bền vững và ổn định đời sống. Từ lớp học này, nhiều ý tưởng kinh doanh đã được nhen nhóm, hứa hẹn đưa sản phẩm địa phương vươn xa trên không gian số.


