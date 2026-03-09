Tiếp Messi, các đội tại MLS mượn sân ... dù xa hơn 200km

Sức hút của Lionel Messi không chỉ thể hiện trên sân cỏ mà còn tạo ra những con số ấn tượng về khán giả ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Kể từ khi siêu sao người Argentina gia nhập Inter Miami CF năm 2023, nhiều CLB tại MLS đã liên tục lập kỷ lục khán giả sân nhà mỗi khi tiếp đón đội bóng của anh... dù các đội khách phải mượn sân ở cách xa hàng trăm km...

Messi và 6 kỷ lục về khán giả chỉ trong 2 năm

Thống kê cho thấy trong hai năm qua, ít nhất 6 CLB MLS đã phá kỷ lục khán giả sân nhà khi tiếp đón Inter Miami CF. Mới nhất, dù thua 1-2 ngày 8-3, DC United vẫn lập kỷ lục với 72.026 khán giả, lọt top 10 trận đông khán giả nhất giải.

Đáng chú ý, đội chủ nhà phải mượn sân của Baltimore Ravens (NFL) cách đại bản doanh khoảng 65 km, thay vì sân Audi Field chỉ có 20.000 chỗ.

Messi giúp D.C United phá vỡ kỷ lục khán giả

Trước đó, ngày 13-4-2024, trận Sporting Kansas City thua Inter Miami 2-3 tại Arrowhead Stadium thu hút 72.610 khán giả. Hai tuần sau, chiến thắng 4-1 của Inter Miami trước New England Revolution tại Gillette Stadium kéo đến 65.612 người, phá kỷ lục sân nhà.

Xu hướng này tiếp diễn năm 2025 khi trận Chicago Fire FC hòa Inter Miami 0-0 có 62.358 khán giả, còn chiến thắng 1-0 trước Columbus Crew thu hút 60.614 người.

Đầu năm 2026, cuộc đối đầu giữa Los Angeles FC và Inter Miami tại Los Angeles Memorial Coliseum đạt 75.673 khán giả, thuộc một trong các trận đông nhất lịch sử MLS và là kỷ lục của một tuần lễ khai mạc.

Trong đó, Sporting Kansas City, Columbus Crew, Los Angeles FC đều phải mượn sân lớn hơn để tiếp Inter Miami. Đặc biệt, Columbus Crew rời xa sân nhà ở bang Ohio, và chuyển đến Huntington Bank Field, cách 140 dặm (hơn 225 km).

Messi khiến các đội bắt người hâm mộ phải đi xa hơn?

Điểm đáng chú ý khiến CLB không tổ chức trận đấu tại sân nhà quen thuộc là để đáp ứng nhu cầu của lượng lớn khán giả.

D.C. United dời trận đấu khỏi sân Audi Field (20.000 chỗ) đến M&T Bank Stadium - sân nhà của Baltimore Ravens ở giải National Football League với hơn 70.000 chỗ.

Các đội bóng khác cũng thế, riêng trường hợp của New England Revolution là khá đặc biệt. Sân Gillette có sức chứa hơn 60.000 chỗ cho bóng bầu dục nhưng các trận ở MLS thường chỉ mở khoảng 20.000 chỗ.

Tuy nhiên, khi Inter Miami làm khách, sân được mở tối đa và lập luôn kỷ lục khán giả cho đội bóng này.

Trên hết, lý do lớn hơn tất cả cho những quyết định này nằm ở doanh thu. Khi sức chứa tăng gấp ba lần, nguồn thu từ bán vé cũng tăng mạnh. Nhiều trận đấu có giá vé khởi điểm hàng chục USD, thậm chí trên thị trường bán lại có ghế được rao bán hơn 500 USD.

Đặc biệt, cái mác "Messi" cỗ máy hút khán giả của MLS còn khiến vé bán ra có giá tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Mang đến nguồn thu không tưởng.

Mở rộng thị trường

Theo đánh giá của truyền thông Mỹ, việc dời địa điểm thi đấu không chỉ nhằm tối đa hóa doanh thu của các đội MLS. Các CLB cũng muốn mở rộng thị trường người hâm mộ. Dẫn chứng cự thể như trận đấu của D.C. United tại Baltimore, giúp MLS tiếp cận một thành phố lớn chưa có đội bóng chuyên nghiệp nào ở giải đấu.

Dù vậy, một bộ phận CĐV truyền thống không hài lòng vì việc chuyển sân, phá vỡ thói quen cổ vũ tại “thánh địa” quen thuộc. Tuy nhiên, các đội MLS đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng, việc hy sinh một trận sân nhà để thu hút hàng chục nghìn khán giả mới vẫn được xem là lựa chọn hợp lý.

Khi Lionel Messi vẫn còn thi đấu tại MLS, những kỷ lục khán giả và các trận đấu “mượn” sân nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.