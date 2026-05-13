Tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Vườn quốc gia Cúc Phương vừa tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm của Việt Nam hồi hương từ Hàn Quốc tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Ngày 13-5, tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cho biết, ngày 12-5, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), Vườn quốc gia Cúc Phương đã phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc tổ chức tiếp nhận lô rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam theo tinh thần hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi CITES.

Các cá thể rùa quý hiếm được Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận từ Hàn Quốc trở về Việt Nam. Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương cung cấp

Theo đó, số động vật hồi hương gồm 28 cá thể rùa quý hiếm thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, bao gồm: Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons); rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); rùa sa nhân (Cuora mouhotii); rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri).

Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đây đều là những loài động vật có giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng, hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Quá trình vận chuyển, kiểm dịch và tiếp nhận lô rùa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của CITES và quy trình thú y quốc tế nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, sức khỏe và phúc lợi động vật.

Sau khi tiếp nhận, các cá thể rùa được vận chuyển về Vườn quốc gia để chăm sóc, bảo tồn

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương. Những cá thể đủ điều kiện sẽ được xem xét phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết việc tiếp nhận và hồi hương các loài rùa quý hiếm lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt bảo tồn đối với Việt Nam mà còn thể hiện hiệu quả thiết thực của hợp tác quốc tế trong công tác bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp.

"Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc cùng các tổ chức bảo tồn và cơ quan chức năng liên quan. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi Công ước CITES, ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép và góp phần phục hồi các loài nguy cấp ngoài tự nhiên"- ông Chính khẳng định.

Đây đều là những cá thể rùa thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam

Theo ông Chính, với vai trò là đơn vị tiên phong trong công tác bảo tồn thiên nhiên, cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc, bảo tồn và tái hoang dã các loài nguy cấp, quý hiếm; đồng thời lan tỏa nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai.

Vườn quốc gia Cúc Phương trong nhiều năm qua đã trở thành một trong những trung tâm cứu hộ, bảo tồn và tái hoang dã động vật hoang dã nguy cấp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Những nỗ lực này góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam cũng như các mục tiêu bảo tồn toàn cầu.

Công ước CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) là hiệp ước quốc tế năm 1973 (có hiệu lực từ 1975), nhằm kiểm soát hoặc cấm buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp để bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng. Công ước CITES có 184 thành viên, trong đó Việt Nam tham gia từ 1994.

Thả 2 cá thể rùa quý hiếm về biển

(NLĐO) – Người đàn ông 63 tuổi ở Vũng Tàu đã mua 2 con rùa biển quý hiếm với giá 200.000 đồng từ người bán hàng rong về chăm sóc trong 3 năm, cứ 2 ngày lại đi lấy nước biển thay cho hồ.

