Tiếp thêm động lực cho người lao động

Tan ca, chị Trần Thị Hoài Nhớ - SN 1983; kế toán Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Kiên Thành (quận 8, TP HCM) - chạy từ cơ sở 2 của công ty (quận Bình Tân) đến cơ sở 2 Đại học Kinh tế TP HCM (quận 10) để học lớp quản trị kinh doanh. Chị Nhớ là đoàn viên vừa nhận được "Học bổng Công đoàn TP HCM" năm 2024.



Hỗ trợ kịp thời

Tốt nghiệp ngành kế toán Trường Đại học Kinh tế TP HCM năm 2005, chị Nhớ đi làm, lập gia đình rồi sinh con. Được một thời gian, chị và người bạn cùng thành lập một doanh nghiệp chuyên về logistics. Khi người bạn định cư ở nước ngoài, chị trở thành người điều hành công ty.

Do chưa có kinh nghiệm về quản trị nên chị quyết định học ngành quản trị kinh doanh tại ĐH Kinh tế TP HCM. Theo học văn bằng 2, dù sẽ được miễn học một số môn nhưng do sợ kiến thức đã mai một ít nhiều nên chị quyết định học lại từ đầu để có cơ hội tiếp cận những kiến thức mới. Do học theo tín chỉ nên chị Nhớ đăng ký học từ 4 đến 7 ngày/tuần.

Sau một ngày làm việc, dù phải vượt gần 10 km trên đường kẹt xe, khói bụi để đến chỗ học nhưng chị vẫn kiên trì. Để vợ an tâm đi học, chồng chị nhận luôn việc đưa đón, chăm sóc 2 con gái. Nhận được phần "Học bổng Công đoàn" trị giá 50% học phí (hơn 11 triệu đồng) của tổ chức Công đoàn TP HCM, chị rất vui, bởi đây chính là nguồn động viên lớn lao để chị theo đuổi việc học hành.

Gia đình ở trọ nên học phí cũng là một gánh nặng đối với anh Đinh Văn Tuấn - SN 1995; nhân viên bảo trì Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex - Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức, TP HCM). Tốt nghiệp trung cấp điện, anh Tuấn vào làm quản lý sản xuất rồi nhân viên bảo trì. Gần 7 năm làm việc tại công ty, do yêu cầu công việc ngày càng cao nên Tuấn quyết định cùng đồng nghiệp là anh Võ Minh Kha thi vào ngành hệ thống điện Trường Đại học Điện lực TP HCM.

Anh Tuấn và đồng nghiệp được công ty tạo điều kiện về thời gian, không bố trí tăng ca vào những ngày có lịch học. Khoản học phí tuy lớn nhưng với thu nhập 12 - 13 triệu đồng/tháng, anh Tuấn có thể xoay xở được. Mới đây, do vợ bị mất việc làm trong khi con đầu lòng còn quá nhỏ khiến anh Tuấn lo lắng.

Khó khăn chồng chất nhưng với mức hỗ trợ 50% học phí (10 triệu đồng) từ chương trình học bổng, anh Tuấn rất phấn khởi. "Học bổng Công đoàn đã tiếp thêm động lực, giúp tôi vượt qua những khó khăn để an tâm đi học" - anh Tuấn bộc bạch.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao “Học bổng Công đoàn” cho đoàn viên - lao động

Viết tiếp ước mơ dang dở

Từng theo học ngành quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Sài Gòn nhưng gia đình gặp biến cố nên anh Trần Bảo Ngon - SN 1995; nhân viên mua hàng Công ty CP Bột thực phẩm T.K (TP Thủ Đức, TP HCM) - từng bỏ dở việc học.

Khi xin được việc làm, anh Ngon vẫn nung nấu ý định đi học trở lại. Năm 2022, anh Ngon thi vào ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TP HCM. Hình thức học online nên việc học của anh tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khoản học phí vài chục triệu đồng/năm lại là trở ngại đối với một nhân viên mua hàng như anh. Do vậy, khi nhận được 7,2 triệu đồng (tương đương 30% học phí) từ chương trình "Học bổng Công đoàn TP HCM", anh thở phào nhẹ nhõm. "Tôi sẽ cố gắng học tốt hơn để năm sau tiếp tục xin học bổng từ chương trình" - anh Ngon bày tỏ.

Chương trình "Học bổng Công đoàn TP HCM" năm 2024 đã trao 34 suất cho đoàn viên - lao động đang theo học chương trình cao đẳng, đại học với tổng kinh phí 202 triệu đồng. Trong đó, mức học bổng cao nhất là 11.465.000 đồng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Đoàn viên - lao động được nhận học bổng đều là những cá nhân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Chương trình nhằm tuyên truyền phong trào học tập và xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, bối cảnh hội nhập quốc tế đòi hỏi mỗi đoàn viên - lao động phải nỗ lực hằng ngày để tự trau dồi kỹ năng, kiến thức cũng như thái độ lao động. Từ đó, có được công việc bền vững, bảo đảm cuộc sống. Chia vui với đoàn viên được nhận học bổng, ông Quang bày tỏ mong muốn họ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp. "Hoàn thành chương trình đại học, cao đẳng không chỉ là để có tấm bằng mà còn thể hiện ý chí của bản thân"- ông Quang nhắn nhủ.