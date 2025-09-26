HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ

Xuân Mai

(NLĐO) – Bão Bualoi suy yếu từ cấp độ siêu bão xuống thành bão nhiệt đới vào lúc 2 giờ (giờ địa phương) ngày 26-9.

Tuy đã suy yếu, bão Bualoi, cơn bão nhiệt đới thứ 15 của Philippines trong năm 2025, vẫn đe dọa nhiều khu vực ở Luzon và Visayas, bao gồm khu đô thị Manila, phần còn lại của Nam Luzon và Đông Visayas.

Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ- Ảnh 1.

Sóng lớn ập vào cảng Odiongan trên đảo Tablas, tỉnh Romblon. Ảnh: PIA Romblon

Cơn bão đổ bộ lần đầu vào Đông Samar với cường độ cấp siêu bão vào tối 25-9, sau đó đổ bộ lần thứ hai vào Masbate với cấp độ bão nhiệt đới lúc 4 giờ (giờ địa phương) ngày 26-9.

Bão Bualoi đã buộc 210 gia đình tại 3 ngôi làng ở Maslog, Đông Samar, phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán qua đêm. 

Tất cả các tuyến đường và cầu hiện đã thông thoáng có thể đi lại được, không có báo cáo về lũ lụt hoặc lở đất. Chính quyền cho biết không có thương vong hay người mất tích nào được ghi nhận.

Gió mùa Tây Nam, hay còn gọi là habagat, cũng đang ảnh hưởng đến một số tỉnh ở phía Tây Philippines.

Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ- Ảnh 2.

Trường tiểu học Palarao ở Barangay Palarao thuộc thị trấn Leyte, tỉnh Leyte chịu thiệt hại nặng nề do bão. Ảnh: Rappler

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết trong một cuộc họp báo lúc 5 giờ (giờ địa phương) rằng sức gió mạnh nhất của Bualoi đã giảm từ 120 km/giờ xuống còn 110 km/giờ. Gió giật giảm từ 165 km/giờ xuống còn 150 km/giờ.

Theo Rappler, PAGASA cho biết Bualoi đã đổ bộ lần 3 vào San Fernando, đảo Sibuyan, Romblon và đổ bộ lần thứ 4 vào Alcantara, đảo Tablas, cũng thuộc Romblon, lần lượt vào lúc 8 giờ 10 phút và 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 26-9.

PAGASA cảnh báo người dân vẫn phải cảnh giác với các mối nguy hiểm, bao gồm lũ lụt, lở đất và triều cường. Vì Bualoi không còn là siêu bão nên tính đến 5 giờ ngày 26-9, cảnh báo bão số 4 được dỡ bỏ ở tất cả khu vực.

Tin liên quan

Sau bão Ragasa, người dân Macau (Trung Quốc) xuống đường… bắt cá

Sau siêu bão Ragasa, thay vì cảnh tượng u ám thường thấy, đường phố Macau (Trung Quốc) lại hóa thành “ngư trường” với cảnh tượng người dân thi nhau… bắt cá.

Bão Ragasa: Có uẩn khúc sau thảm họa vỡ hồ chắn, nước lũ ồ ạt ở Đài Loan - Trung Quốc?

(NLĐO) – Giới chuyên gia cáo buộc chính quyền huyện Hoa Liên, Đài Loan - Trung Quốc tắc trách trong công tác sơ tán, dẫn đến cái chết của 14 người.

Video: Sức tàn phá kinh hoàng khi bão Ragasa vào Phillipines và Trung Quốc

(NLĐO) - Siêu bão Ragasa đang tiến gần Hồng Kông (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất gần tâm bão hơn 220 km/giờ

