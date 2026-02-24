HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền hai cấp để thực sự gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt hơn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ.

Theo TTXVN, trong không khí phấn khởi những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ, sáng 24-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt, chúc tết toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đầu Xuân với cán bộ Văn phòng 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại buổi gặp mặt đầu Xuân, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao Văn phòng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời chủ động, chu đáo trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Chủ tịch nước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định, phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như các quy định của Hiến pháp, pháp luật. Trong đó, ngay trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Văn phòng đã tham mưu, giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong chỉ đạo triển khai các nội dung trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đầu Xuân với cán bộ Văn phòng 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là các hoạt động đối ngoại, nhất là thực hiện Chương trình Xuân quê hương với các hoạt động, gặp mặt của Chủ tịch nước với kiều bào trên khắp năm châu ấm áp, ý nghĩa. Các hoạt động liên quan quốc phòng, an ninh, thăm động viên các lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng được triển khai chu đáo. Cùng với đó là việc triển khai các hoạt động của lãnh đạo Nhà nước liên quan công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI...

Chia sẻ về chặng đường phát triển của đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới, từ một nền kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 100 USD, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD. Những kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân và đóng góp quan trọng của hệ thống chính trị các cấp.

Đề cập việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, Chủ tịch nước cho rằng bước đầu đã đạt kết quả tích cực, song cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch nước đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để đề xuất kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, "vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ," quyết tâm hoàn thành tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải cao hơn nhiệm kỳ trước; bày tỏ tin tưởng tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.


