Thời sự

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi mỗi người dân trở thành một "đại sứ xanh"

Thùy Linh

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi mỗi người dân trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 23-2, tức mùng 7 Tết Bính Ngọ, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: TTXVN

Cách đây hơn 66 năm khi cùng đồng bào Thủ đô trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu, nay là Công viên Thống Nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khởi xướng và phát động phong trào "Tết trồng cây", kể từ đó, mỗi độ Xuân về "Tết trồng cây" đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

TIN LIÊN QUAN

Bày tỏ vui mừng về dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Lào Cai - nơi đầu nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt, mảnh đất biên cương giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Tổ quốc.

Chủ tịch nước kêu gọi mỗi người dân trở thành một "đại sứ xanh" - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Cùng với thành tựu chung của cả nước, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương đi đầu về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; là địa phương đứng thứ hai cả nước về kết quả trồng cây xanh với hơn 100 triệu cây trong thực hiện Đề án "Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025"; lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà tỉnh Lào Cai nói riêng và của cả nước nói chung đã đạt được trong năm 2025; ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành Trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân và các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực trong thực hiện phong trào "Tết trồng cây," góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 1 tỉ cây xanh thời gian qua.

Chỉ rõ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng, nhưng trước thách thức và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, đòi hỏi không được chủ quan mà cần làm tốt hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất. Đây chính là khoản đầu tư chiến lược, mang lại hiệu quả to lớn, lâu dài; không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho mỗi người dân, nhất là đồng bào ta ở miền núi.

Chủ tịch nước kêu gọi mỗi người dân trở thành một "đại sứ xanh" - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân hãy tích cực, tự giác tham gia phong trào trồng cây, gây rừng.

"Mỗi người trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm, góp phần kiến tạo, vun đắp một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững hơn, để mỗi mùa xuân về, Tổ quốc ta lại càng thêm tốt đẹp, xanh tươi, rạng rỡ hơn" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sau khi đánh trống khai lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu, đại diện tổ chức chính trị xã hội và đồng bào địa phương tham gia trồng cây tại khu vực thực hiện dự án Công viên văn hóa Lào Cai thuộc phường Cam Đường.

Chủ tịch nước tết trồng cây Lào Cai trồng cây xanh Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
