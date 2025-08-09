Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép "cỏ Mỹ" quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, tạm giữ hình sự 5 đối tượng.

Phan Thái Phiên - đối tượng có 5 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây này do Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989; quê xã Quảng Điền, TP Huế) cầm đầu. Đây là một đường dây khép kín, hoạt động có tổ chức và sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi sai phạm.

Chiến công xuất sắc của Công an TP Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với công an các phường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phan Thái Phiên (SN 1974; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy.

Trần Thị Thanh Tuyền thuê một căn nhà cho Ngô Văn Hoàng Phúc sản xuất "cỏ Mỹ"

Từ manh mối này, các trinh sát đã lần theo dấu vết, phát hiện Phiên thường mua ma túy từ Tuyền. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã xác định được toàn bộ đường dây, từ kẻ cầm đầu đến các mắt xích sản xuất và phân phối.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-8, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, bắt giữ Phan Thái Phiên và Nguyễn Thị Thúy (SN 1991; trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) khi đang giao dịch ma túy.

Tiếp đó, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Thanh Tuyền, Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985; trú phường An Cựu, TP Huế) và Lê Thanh Ka Ka (SN 1999; trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Lê Thanh Ka Ka

Nguyễn Thị Thúy

Lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 100 kg "cỏ Mỹ" đã thành phẩm, gần 500 gram chất bột màu vàng nghi là ma túy, hơn 60 kg sợi thảo mộc khô chưa qua tẩm ướp cùng nhiều tang vật khác, hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng 94 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Clip: Các trinh sát bắt quả tang Phan Thái Phiên đưa "cỏ Mỹ" đi giao dịch

Trong quá trình điều tra, các trinh sát nhận thấy Tuyền là kẻ cầm đầu rất mưu mô. Có lẽ rút kinh nghiệm từ việc chồng bị bắt vì ma túy cách đây hơn một năm, Tuyền không hề trực tiếp ra mặt mà thuê một ngôi nhà kiên cố tại phường Liên Chiểu cho Phúc ở và chỉ đạo sản xuất "cỏ Mỹ" tại đây.

Cơ sở này được trang bị đầy đủ công cụ, máy móc để pha trộn và phun tẩm hóa chất ma túy lên sợi thảo mộc khô. Hoạt động sản xuất diễn ra bí mật, theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Tang vật thu giữ được

Bên cạnh đó, việc điều hành sản xuất, giao dịch ma túy đều được các đối tượng thực hiện qua những nhóm kín trên không gian mạng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Đường dây ma túy do Tuyền cầm đầu đã tạo nên một mạng lưới phân phối rộng khắp, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn nhiều tỉnh, thành khác, nhắm vào nhiều đối tượng trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Thậm chí, những người có thu nhập thấp, lao động chân tay cũng được nhắm đến.

Các đối tượng trong đường dây này đã chia nhỏ "cỏ Mỹ" thành các gói chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng, khiến loại ma túy này nhanh chóng trở nên phổ biến.

Người chơi "cỏ Mỹ" phê gục tại chỗ

Trong nhiều ngày trinh sát, lực lượng công an đã ghi nhận những hình ảnh đáng báo động: nhiều người có thu nhập thấp bị lôi kéo sử dụng, thậm chí có người phê ma túy nằm gục ngay tại chỗ sau khi sử dụng.

Theo lời khai của Tuyền, đối tượng này mua 100 gram bột ma túy với giá 4 triệu đồng, sau khi pha trộn và phun tẩm có thể tạo ra 6-8 kg "cỏ Mỹ" thành phẩm.

Mỗi ký "cỏ Mỹ" được bán ra với giá 4 triệu đồng, cho thấy việc mua bán loại ma túy này mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét các đường dây cung cấp, tiêu thụ khác.

Đây là một chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố.