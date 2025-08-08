HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Hình ảnh xót xa trên chiếc ghe trôi vào bờ biển Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Phát hiện chiếc ghe vô chủ trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, người dân nghi ngờ có người gặp nạn nên đã trình báo chính quyền tổ chức tìm kiếm.

Sáng 8-8, ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của ông Phan Đình Hồng (SN 1953; trú thôn Hòa Thượng, phường Quảng Phú).

Hình ảnh xót xa trên chiếc ghe trôi vào bờ biển Đà Nẵng- Ảnh 1.

Hình ảnh xót xa trên chiếc ghe trôi vào bờ biển Đà Nẵng- Ảnh 2.

Hình ảnh trên chiếc ghe trôi vào bờ biển khiến nhiều người không khỏi xót xa

Trước đó, chiều 7-8, người dân ở xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) phát hiện chiếc ghe hành nghề biển trôi dạt vào bờ biển Tam Tiến. Trên ghe không có người, chỉ có một số vật dụng cá nhân như điện thoại, nón lá, bật lửa… Ngoài ra, trên ghe còn có vật dụng đựng vài con cá vừa được câu lên. Người dân nhận định nhiều khả năng ông Hồng gặp nạn trong lúc hành nghề trên biển nên đã nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng.

Hình ảnh xót xa trên chiếc ghe trôi vào bờ biển Đà Nẵng- Ảnh 3.

Hình ảnh xót xa trên chiếc ghe trôi vào bờ biển Đà Nẵng- Ảnh 4.

Lực lượng biên phòng tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả

Sau khi tiếp nhận thông tin, phường Quảng Phú tiến hành xác minh và xác định ông Hồng bị mất tích trong quá trình đi đánh cá.

Theo thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng do nạn nhân đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích nên đến 10 giờ 30 phút sáng 8-8 vẫn chưa tìm thấy.

Từ sáng 8-8, Đồn Biên phòng Tam Thanh điều động thêm ca nô và 17 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ, tiến hành tìm kiếm trên biển và dọc bờ với hy vọng sớm tìm được nạn nhân.

Đà Nẵng công bố số lượng biên chế công chức

Đà Nẵng công bố số lượng biên chế công chức

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết, quy định số biên chế cụ thể của từng sở, ngành. Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng biên chế cao nhất.

6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí tại Đà Nẵng vào diện thanh tra

(NLĐO) – Thanh tra Đà Nẵng quyết định lập 4 đoàn công tác do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn để rà soát các dự án chậm tiến độ.

Vụ trộm cắp hy hữu tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an phường tại Đà Nẵng vừa phá một vụ trộm cắp hy hữu giữa hai đối tượng “hai ngón” với nhau.

