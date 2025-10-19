HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Việt Nam sắp vượt Thái Lan về tiêu thụ xe điện

Xe thuần điện hiện chiếm 26% tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam, cao hơn mức 23% của Thái Lan

Việt Nam hiện đứng thứ 4 Đông Nam Á về doanh số ô tô mới, sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xe thuần điện, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 và đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Thái Lan.

Theo Liên đoàn Giao thông và Môi trường châu Âu (T&E), đến hết tháng 8-2025, doanh số xe điện của VinFast tại Việt Nam đã vượt mốc 87.000 xe - cao hơn cả năm 2024. Tính đến cuối quý III, con số này đạt khoảng 100.000 xe, giúp Việt Nam chỉ còn kém Thái Lan 2.700 xe điện. Với đà tiêu thụ mạnh trong quý cuối năm, khả năng Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành thị trường xe điện lớn nhất khu vực là hoàn toàn khả thi.

Việt Nam sắp vượt Thái Lan về tiêu thụ xe điện - Ảnh 1.

Ô tô điện VinFast bán ra 100.000 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2025

Xe thuần điện hiện chiếm 26% tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam, cao hơn mức 23% của Thái Lan. Ba mẫu xe bán chạy nhất đều là xe điện VinFast - VF 3, VF 5 và VF 6 - phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt của người tiêu dùng sang phương tiện xanh. Sức mua tăng mạnh nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước như miễn lệ phí trước bạ, cùng chương trình miễn phí sạc điện toàn quốc của VinFast. Ngoài ra, nhu cầu xe điện phục vụ dịch vụ vận tải và logistics đô thị cũng tăng nhanh.

Trong khi Thái Lan vẫn là trung tâm sản xuất xe điện của khu vực với sự góp mặt của nhiều hãng xe Trung Quốc như BYD, MG hay Great Wall Motor, Việt Nam lại vượt trội về hạ tầng sạc. Tính đến nay, V-Green - đơn vị cung cấp hạ tầng cho VinFast - đã phát triển hơn 150.000 cổng sạc ô tô và xe máy điện, gấp hơn 10 lần số lượng cổng sạc tại Thái Lan.

Tại Indonesia - thị trường ô tô lớn nhất khu vực - doanh số xe điện 8 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 51.000 xe, chiếm khoảng 10% tổng lượng xe bán ra, xếp thứ 3 sau Thái Lan và Việt Nam. Malaysia cũng tăng tốc mạnh, với hơn 23.000 xe điện tiêu thụ, chiếm 5% thị phần. Trong khi đó, Philippines và Singapore có quy mô nhỏ hơn nhưng Singapore lại dẫn đầu về tỉ lệ xe điện, chiếm tới 41% doanh số ô tô mới.

Với đà phát triển nhanh, mạng lưới sạc phủ khắp và chính sách ưu đãi mạnh mẽ, Việt Nam đang tiến rất gần tới vị thế trung tâm xe điện của Đông Nam Á - nơi không chỉ tiêu thụ mà còn có tiềm năng trở thành cứ điểm sản xuất xe điện hàng đầu khu vực.

