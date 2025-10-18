Tiểu thương, nhân viên chợ Đông Ba liên tục nhặt được tiền, trả lại người đánh rơi

Ngày 18-10, Ban Quản lý chợ Đông Ba (phường Phú Xuân) đã tiến hành trao trả tài sản 5 triệu đồng cho một phụ nữ trú tại phường Vĩ Dạ, TP Huế. Bà đã đánh rơi số tiền này khi đến tham quan, mua sắm tại chợ Đông Ba.

Chị Lê Thị Hằng, tiểu thương chợ Đông Ba (bên phải), cùng đại diện Ban Quản lý chợ trả lại số tiền 5 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc buôn bán tại bãi xe Gia Hội, chị Lê Thị Hằng, một tiểu thương chợ Đông Ba, đã nhặt được chiếc ví đánh rơi. Kiểm tra, chị Hằng thấy bên trong có 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng nên nhanh chóng trình báo Ban Quản lý chợ Đông Ba, nhờ hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Sau khi xác minh chủ nhân số tiền trên, Ban Quản lý chợ Đông Ba đã tiến hành trả lại.

Trước đó, sáng 17-10, khi dọn dẹp vệ sinh tại chợ, chị Nguyễn Thị Diệu Huyền, nhân viên Đội Bảo trì - vệ sinh môi trường - Ban Quản lý chợ Đông Ba, đã nhặt được một túi ni-lon, bên trong có 1,94 triệu đồng. Ngay sau đó, chị Huyền đã bàn giao số tiền cho đội tìm người trả lại.

Qua kiểm tra, Ban Quản lý chợ Đông Ba đã xác định số tiền này là của khách hàng Trần Thị Bích Hằng nên đã tiến hành trao trả.