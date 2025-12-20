HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

TikTok "thoát hiểm" tại Mỹ

Anh Thư

Liên doanh TikTok tại Mỹ sẽ có một hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ

Công ty TikTok vừa ký kết thỏa thuận với 3 nhà đầu tư lớn - Oracle, Silver Lake (Mỹ) và MGX (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) - để thành lập một liên doanh tại Mỹ, qua đó bảo đảm họ có thể tiếp tục hoạt động tại thị trường này. Theo thỏa thuận, một nhóm nhà đầu tư nắm 50% cổ phần của liên doanh nói trên, trong đó Oracle, Silver Lake và MGX mỗi bên nắm 15% cổ phần. Trong khi đó, 19,9% cổ phần thuộc về hãng ByteDance (Trung Quốc) - công ty mẹ của TikTok và 30,1% cổ phần còn lại thuộc về các công ty liên kết của các nhà đầu tư hiện tại của ByteDance.

Liên doanh TikTok tại Mỹ sẽ có một hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ, tuân thủ các điều khoản bảo vệ dữ liệu và an ninh quốc gia của nước chủ nhà. Dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ sẽ được lưu trữ trong nước trên hệ thống do Oracle vận hành. Bên cạnh đó, thuật toán của TikTok sẽ được huấn luyện lại dựa trên dữ liệu người dùng tại Mỹ nhằm bảo đảm nguồn nội dung "không bị thao túng từ bên ngoài".

TikTok "thoát hiểm" tại Mỹ - Ảnh 1.

Trụ sở của TikTok tại TP Culver, bang California - Mỹ. Ảnh: AP

Theo AP, thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 22-1-2026. Khi đó, thỏa thuận sẽ giúp khép lại tranh cãi xung quanh số phận nền tảng chia sẻ video nói trên ở Mỹ. Trước đó, một đạo luật được ký ban hành thời Tổng thống Joe Biden quy định TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ nếu không tìm được chủ sở hữu mới thay ByteDance. Nền tảng này đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động khi đạo luật có hiệu lực vào tháng 1-2025. Tuy nhiên, sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp cho phép TikTok tiếp tục hoạt động trong lúc chính quyền của ông tìm cách đạt thỏa thuận về việc bán công ty.

TikTok hiện có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ. Khoảng 43% người trưởng thành dưới 30 tuổi ở Mỹ cho biết họ thường xuyên cập nhật tin tức từ TikTok, theo báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ).


