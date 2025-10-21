Tiktoker bất động sản "chốt deal" cả chục căn nhà mỗi tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tiktoker bất động sản "chốt deal" cả chục căn nhà mỗi tháng

Tin, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO)- Ngoài xây kênh Tiktok chuẩn chỉnh, “Tâm Nhà Thật” còn học nhiều kiến thức, pháp lý bất động sản để có thể "chốt deal" thành công.

Giới môi giới bất động sản tự do ở TP HCM nhiều người quen thuộc, thậm chí ngưỡng mộ cái tên "Tâm Nhà Thật" - biệt danh của Trịnh Văn Thanh Tâm (sinh năm 1995), người nổi tiếng nhờ số lượng giao dịch nhà phố thành công vượt trội. Bí quyết của Tâm đến từ việc xây kênh TikTok và YouTube chuyên giới thiệu sản phẩm bất động sản với hình ảnh rõ nét, thông tin minh bạch.

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, từng công tác hai năm tại Đồng Nai, Tâm quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực bất động sản, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ nhưng lại mở ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của anh. 

"Ban đầu tôi chỉ phát tờ rơi, dán quảng cáo ở cột điện, rồi đăng bài bán nhà trên website và Zalo. Nhưng khách hàng thường than phiền là không có thời gian đi xem, hoặc đi rồi lại thất vọng vì thông tin không đúng. Khi đó tôi nhận ra mình cần thay đổi cách tiếp cận" - Tâm kể. 

Môi giới bất động sản "chốt deal" nhiều nhờ xây kênh Tiktok chuẩn chỉnh - Ảnh 1.

Môi giới bất động sản "chốt deal" nhiều nhờ xây kênh Tiktok chuẩn chỉnh

Theo Tâm, điều quan trọng nhất trong xây dựng kênh mạng xã hội về bất động sản là thông tin, hình ảnh thật, sổ sách pháp lý chuẩn, chỉnh. Mà để chuẩn hay không thì chính môi giới phải là người kiểm tra, cam kết và phải minh bạch, công khai chi tiết, các lỗi ở căn nhà nếu có cho khách hàng tin tưởng sản phẩm là đúng sự thật.

Tâm kể có một vị khách từ Mỹ qua kênh Tiktok của Tâm đã ưng căn nhà và liên hệ rồi nhờ người thân ở Việt Nam xem và đặt cọc mua luôn chỉ trong 1 lần đi xem.

Tâm cho biết anh phải dành thời gian nghiên cứu rất kỹ, chi tiết về Luật đất đai, các thông tư nghị định mới, đặc biệt là phải tìm hiểu quy hoạch ở các khu vực nội thành, các quận huyện mà mình giới thiệu nhà cho khách, tránh tình trạng bán nhà cho khách ra công chứng thì phát hiện bị sai hiện trạng, dễ bị giao dịch không thành công là mất tuy tín. 

Đặc biệt là phải hiểu các cách thức từ công chứng đến chuyển nhượng sang tên, các thủ tục quan trọng để khách hàng dù ở xa vẫn an tâm giao anh thực hiện giao dịch tài sản.

Theo Tâm, trong giao dịch bất động sản, liên quan đến tiền thì điều quan trọng nhất đó là niềm tin và để có niềm tin thì phải tốn thời gian tạo dựng.

Trung bình mỗi ngày Tâm quay và dựng ít nhất 1-2 video để đăng lên mạng xã hội. Ngoài ra, anh còn đi review bán nhà cho khách đặt trước. Đặc biệt nhiều môi giới khác cũng nhờ Tâm review, giới thiệu để bán nhanh sản phẩm. Có nhiều khách hàng sau một thời gian theo dõi kênh, đã liên hệ và mua rất nhanh.

Tin liên quan

Giao dịch nhà đất nhỏ giọt, nhân viên môi giới bất động sản vẫn thong dong chơi Tết

Giao dịch nhà đất nhỏ giọt, nhân viên môi giới bất động sản vẫn thong dong chơi Tết

(NLĐO)- Trái ngược với hình ảnh nhân viên văn phòng đổ xô quay lại TP HCM để làm việc từ mùng 6 Tết, đến nay, nhân viên môi giới bất động sản vẫn còn... thong dong chơi Tết

Môi giới bất động sản bất ngờ được săn đón

(NLĐO)- Sau thời gian dài khó khăn, thị trường bất động sản cho thấy một số tín hiệu tích cực khi nhiều công ty bất động sản tại TP HCM bắt đầu săn đón môi giới trở lại.

bất động sản Luật Đất đai Tiktok môi giới bất động sản mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo