Báo cáo của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhà đầu tư phía Bắc chiếm tỉ lệ áp đảo trong lượng khách tìm mua tại TP HCM, với Hà Nội chiếm 33%, Hải Phòng và Nam Định cùng 24%, Quảng Ninh 10%. Trong 6 tháng đầu năm, có tới 75% lượng khách tìm mua bất động sản tại TP HCM đến từ các tỉnh khác, trong đó 61% là nhà đầu tư miền Bắc.

Đua nhau gom hàng

Tương tự, Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cũng ghi nhận hơn 50% khách hàng Hà Nội có ý định mua bất động sản tại TP HCM và khoảng 20% sẵn sàng xuống tiền ngay, cho thấy xu hướng "Nam tiến" của giới đầu tư đang ngày càng rõ rệt.

Khu đô thị Vinhomes Grand Park ở TP HCM đang hút người mua phía Bắc

Khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động ở khu vực Vinhomes Grand Park (TP HCM), chỉ trong vài tuần qua, hàng loạt căn hộ liên tục được chốt cọc bởi các khách hàng từ Hà Nội. Ông Q. Hùng, nhân viên kinh doanh của một công ty môi giới bất động sản tại TP HCM, cho biết: "Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã bán được ít nhất 10 căn, phần lớn cho khách Hà Nội. Nhiều người chỉ cần xem video và giấy tờ, thấy giá phù hợp là chuyển tiền cọc ngay".

Theo ông Hùng, các căn hộ được "gom" mạnh là loại 2-3 phòng ngủ có giá dưới 3,5 tỉ đồng hoặc căn 2 phòng ngủ dưới 2 tỉ đồng. "Do nhu cầu quá lớn, có chủ nhà sau khi thấy khách chốt nhanh liền đổi ý, hoặc đòi tăng thêm 200-300 triệu đồng, khiến một số giao dịch không kịp hoàn tất" - ông nói.

Bà Huyền Thanh, một môi giới tại cùng khu vực, cũng xác nhận lượng khách Hà Nội tăng đột biến: "Nhiều căn tôi rao suốt cả năm không bán được, vậy mà 2 tuần qua, khách Hà Nội vào là bán ngay. Họ thậm chí chấp nhận giá cao hơn mà không cần thương lượng".

Theo bà Thanh, không ít nhà đầu tư miền Bắc chỉ đặt cọc 200-300 triệu đồng, rồi trong 30-45 ngày nếu có người trả chênh 150-200 triệu đồng thì sang tay luôn, thay vì đợi đến ngày công chứng. "Khách Hà Nội đánh nhanh, lướt nhanh, thấy lời là bán ngay" - bà nói.

Tình trạng tương tự diễn ra ở khu Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ), nơi hàng còn lại của các công ty môi giới nhanh chóng được khách Hà Nội mua hết. Anh Hoàng Sang, môi giới tại đây, chia sẻ: "Có khách ở TP HCM còn đang hỏi ngân hàng về khoản vay thì đã bị người khác chốt trước. Nhiều khách Hà Nội chuyển cọc 500 triệu đồng mà chưa cần xem nhà".

Chị Hoàng Thu, một môi giới đang sống ở Hà Nội nhưng lại rao bán 10 căn hộ ở một dự án tại TP HCM, tất cả đều của hàng khách quen của chị mua gom từ trước. "Tôi đăng lên chưa đầy 2 ngày thì có người đặt cọc 4 căn. Họ mua để cho thuê lại, vừa có dòng tiền, vừa chờ tăng giá" - chị nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hương, cũng là một nhà đầu tư lâu năm đến từ Hà Nội, cho rằng TP HCM vẫn là thị trường hấp dẫn. "Giá ở đây hợp lý hơn Hà Nội, chủ đầu tư uy tín, lợi nhuận cho thuê tốt. Tôi từng mua căn hộ 2 phòng ngủ ở quận 4 cũ giá hơn 3 tỉ đồng, giờ bán lại giá gấp đôi, chưa kể tiền thuê mỗi năm hơn 200 triệu đồng nữa" - chị Hương nói.

Cần kiểm soát đầu cơ, thổi giá

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, thời gian gần đây, nhiều dự án ở TP HCM thường xuyên cháy hàng ngay trong ngày mở bán, nhất là những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt. Khi giá Hà Nội tăng nhanh, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng vào TP HCM - nơi còn dư địa tăng trưởng".

Lý giải về làn sóng nhà đầu tư phía Bắc đổ xô vào phía Nam mua bất động sản, Ông Tạ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt Á, cho rằng xu hướng này không mới mà là sự nối tiếp của làn sóng đầu tư theo chân các chủ đầu tư lớn từ Bắc vào Nam như Vingroup, Sun Group, T&T Group, EcoPark...

"Khi chủ đầu tư uy tín mở dự án, khách hàng thân thiết từ Hà Nội cũng vào theo. Họ đầu tư có lãi, rồi tái đầu tư dự án khác, tạo thành vòng xoay liên tục" - ông nói. Tuy nhiên, ông Kiên cũng cảnh báo: "Nhà đầu tư miền Bắc thường có xu hướng gom hàng nhiều, tạo sóng giá rồi rút nhanh. Họ đầu cơ mạnh, khiến người mua để ở bị đẩy vào thế phải mua giá cao".

Trong khi đó, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, nhìn nhận xu hướng "Nam tiến" của giới đầu tư miền Bắc còn đến từ yếu tố thời tiết và tâm lý sau các đợt mưa bão, lũ lụt.

"Khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hơn, nhiều người có xu hướng di dân vào Nam để sinh sống, đầu tư. Lượng cầu tăng trong khi nguồn cung hạn chế đẩy giá lên cao. Muốn hạ nhiệt hoặc kiểm soát giá cả, cần chính sách tín dụng chặt chẽ hơn, đặc biệt là hạn chế vay mua nhà thứ hai, thứ ba để tránh đầu cơ" - ông Thuận đề xuất.

Đồng quan điểm, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM, cho rằng để kiểm soát giá và hạn chế đầu cơ, không chỉ siết tín dụng mà quan trọng hơn là khơi thông nguồn cung.

"Cần cải cách thủ tục phê duyệt dự án, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Khi nguồn cung được bổ sung, đặc biệt ở phân khúc vừa túi tiền, giá nhà sẽ dần ổn định" - bà nói. Ngoài ra, bà nhấn mạnh mục tiêu lâu dài là "tốc độ tăng thu nhập của người dân phải tương xứng hoặc cao hơn tốc độ tăng giá nhà" - để bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở, đặc biệt cho nhóm thu nhập trung bình và thấp.