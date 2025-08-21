HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TikToker "Bin síp bơ nước Huế" bị CSGT Huế mời làm việc

Q.Nhật

(NLĐO) - TikToker "Bin síp bơ nước Huế" bị CSGT Huế mời làm việc vì lái ô tô kéo theo xe tự chế, bên trên chở một xe máy điện để quay clip quảng cáo bán xe máy.

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết vừa lập biên bản xử phạt đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999; trú phường Hương An, TP Huế) vì có hành vi điều khiển ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo phương tiện khác trái quy định với mục đích quay clip để đăng lên TikTok.

Bùi Văn Hòa được biết đến với một TikToker mới nổi có tên "Bin síp bơ nước Huế" có đến 252.000 lượt follower, 7,7 triệu lượt thích.

TikToker Bin síp bơ nước Huế bị CSGT mời lên làm việc - Ảnh 1.

Tiktoker "Bin síp bơ nước Huế" bị CSGT mời làm việc vì vi phạm luật giao thông.

Trước đó, ngày 14-8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô BKS 75A-061.xx chạy trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa, TP Huế), phía sau kéo theo một xe tự chế chở thêm xe máy điện. Hình ảnh này gây xôn xao vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đoạn clip Bùi Văn Hòa lái xe vi phạm luật giao thông đăng trên tài khoản TikTok "Bin síp bơ nước Huế".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển là Bùi Văn Hòa và mời lên trụ sở làm việc. Anh Hòa thừa nhận, khoảng 15 giờ ngày 11-8, theo lời nhờ của một cơ sở kinh doanh xe máy, anh điều khiển ô tô kéo theo xe tự chế chở xe máy điện để quay clip quảng cáo rồi đăng lên TikTok.

Tại cơ quan công an, Hòa đã nhận thức được hành vi sai trái, cam kết không tái phạm.

TikToker Bin síp bơ nước Huế bị CSGT mời lên làm việc - Ảnh 2.

Chiếc ô tô mui trần mà TikToker "Bin síp bơ nước Huế" điều khiển vi phạm giao thông.

Theo đoạn clip đang tồn tại trên tài khoản TikTok "Bin síp bơ nước Huế", cảnh quay này được thực hiện trước cửa hàng xe máy Thảo Ái (Huế) và thu hút nhiều lượt xem. Trong đoạn clip, một nam thanh niên (được xác định là Bùi Văn Hoà) mang trang phục như một shipper, nói rằng do mình bị "bom" hàng nên trích ra 3 tháng thu nhập mua chiếc xe Mercedes để đi ship hàng.

Sau đó nam thanh niên này lên chiếc ô tô BKS 75A - 061.xx màu đỏ, mui trần điều khiển, phía sau kéo thêm chiếc xe tự chế, bên trên chở thêm một chiếc xe máy điện. 

Xuất phát tại trước cửa hàng xe máy Thảo Ái rồi "bon bon" trên đường Nguyễn Huệ. Cuối đoạn clip là chương trình quảng cáo bán xe máy điện của cửa hàng xe máy. Đoạn clip này thu hút đến 13.600 lượt like, gần 400 bình luận, trên 1.000 lượt chia sẻ.

Tin liên quan

Xử lý 1 thanh niên đăng Tiktok bịa đặt vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Xử lý 1 thanh niên đăng Tiktok bịa đặt vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Nam thanh niên đã đăng tải các video, viết tiêu đề bịa đặt về vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin để câu like.

Xử lý 78 thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông khi đi "săn mây"

(NLĐO) – Nhóm 78 thanh thiếu niên ở tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông rủ nhau tụ tập đi "săn mây", sống ảo, vi phạm luật giao thông đường bộ.

Đắk Lắk: 5.890 trường hợp vi phạm luật giao thông qua camera giám sát

(NLĐO) - CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản hơn 82.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó camera giám sát ghi nhận 5.890 trường hợp.

TikTiker Tiktok chủ tài khoản Tiktok vi phạm luật giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo