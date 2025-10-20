HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon là ai?

Thùy Trang

(NLĐO)- Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon trở thành nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm.

Vĩnh thích ăn ngon nổi bật ở TikTok Awards Vietnam 2025  

Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon là ai? - Ảnh 1.

Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon chiến thắng tại giải Tiktok Awards Vietnam 2025

Tại lễ trao giải TikTok Awards Vietnam 2025, cái tên Vĩnh thích ăn ngon một lần nữa được xướng lên ở hạng mục "Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm".

Đây là năm thứ hai liên tiếp anh được vinh danh tại giải thường này, sau khi giành chiến thắng hạng mục "Lifestyle Creator of the Year 2024", khẳng định vị thế bền vững của mình trong cộng đồng sáng tạo nội dung Việt. 

Vĩnh thích ăn ngon tâm sự: "Thời gian đầu khi lập kênh TikTok, tôi từng bị hoài nghi, nhưng chính sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người đã giúp tôi thay đổi và kiên định hơn".

Không chỉ dừng lại ở những clip review ẩm thực chân thật, anh còn lan tỏa năng lượng tích cực bằng cách kể những câu chuyện về những quán ăn nhỏ vươn mình sau khi được anh giới thiệu với khán giả, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí. Các chủ quán xúc động nhắn tin cảm ơn vì "quán đông khách hơn, trả được nợ, và con cái được đi học". 

Căn nhà nhỏ của Vĩnh thích ăn ngon cũng vì vậy mà thường xuyên đầy ắp thức ăn mà các chủ quán và người hâm mộ gửi tặng. Theo anh, đó là một "phúc lợi" mà kể cả khi kiếm được rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã có được.

Vĩnh thích ăn ngon và hành trình vì cộng đồng 

Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon là ai? - Ảnh 2.

Vĩnh thích ăn ngon và hành trình vì cộng đồng

Bên cạnh đó, Vĩnh còn ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động vì cộng đồng. Nổi bật trong số đó là chiến dịch anh tham gia với vai trò người kêu gọi và trực tiếp vận chuyển hàng cứu trợ từ miền Nam ra Bắc cho bà con vùng lũ sau cơn bão gần nhất. Để tránh tiêu cực, anh và các cộng sự chỉ nhận hiện vật, không nhận tiền mặt. Cũng trong năm nay, dịp 30/4 và 2/9, Vĩnh thích ăn ngon đã bỏ tiền túi để tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân thế hệ đi trước tại Khu điều dưỡng thương - bệnh binh ở Nghệ An, Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa... 

Không chỉ tặng quà, anh đã thể hiện sự tri ân bằng góc nhìn của một người làm sáng tạo nội dung - đó là thực hiện loạt video, MV để lan tỏa hình ảnh người cựu chiến binh trong thời bình đến genZ. Những hành động giản dị nhưng đầy nhân văn ấy đã giúp hình ảnh của Vĩnh thích ăn ngon trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một food reviewer giới thiệu những món ăn ngon trên khắp mọi miền, Vĩnh thích ăn ngon đã thực sự vượt ra khỏi mục tiêu ban đầu của mình để trở thành một KOLs có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. 

Những video của anh chạm đến cảm xúc bởi cách kể chuyện giản dị, gần gũi, từ những món ăn cho đến những câu chuyện mưu sinh, những phận đời trôi nổi anh tình cờ bắt gặp trên đường phố.

Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon là ai? - Ảnh 3.

Tiktoker Vĩnh thích ăn ngon có một lượng fan lớn

Ảnh hưởng của Vĩnh không nằm ở những con số lượt xem hay người theo dõi, mà ở tác động thực tế anh tạo ra: "giải cứu" các hàng quán nhỏ có nguy cơ đóng cửa, góp phần thúc đẩy ẩm thực bản địa, và khơi gợi những sự tử tế, lòng biết ơn. Trong môi trường mạng xã hội vốn nhiều "toxic", bản thân anh cũng từng vấp phải những tranh cãi và hoài nghi, nhưng thay vì phản ứng tiêu cực, Vĩnh chọn cách kiên định với con đường của mình và hướng về những người yêu thương, ủng hộ anh.

Không chỉ khẳng định vị thế trên nền tảng TikTok, Vĩnh thích ăn ngon hiện cũng được đề cử tại chương trình Vietnam iContent 2025 – sự kiện vinh danh các tài năng và đóng góp nổi bật của nhà sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và FPT Online tổ chức.


