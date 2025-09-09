HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhiều khán giả soi ra được trong phim "Mưa đỏ" dàn diễn viên khách mời đều là những TikToker tên tuổi sau khi phim ra rạp.

Loạt TikToker lộ diện trong "Mưa đỏ"

TikToker Đào Lê Phương Hoa hóa thân vai khách mời là người yêu của nhân vật Tú (Đình Khang đóng) với phân cảnh tiễn người yêu ra trận. Cô mặc mộc mạc, giản dị, thể hiện cảm xúc vai diễn của mình.

Dù xuất hiện thời lượng ngắn, Đào Lê Phương Hoa tự hào vì được góp mặt trong dự án phim đặc biệt như "Mưa đỏ".

TikToker này có biệt danh "cô giáo dạy nhảy hot nhất TikTok" với những video clip dạy nhảy hoặc nhảy theo nhạc.

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"- Ảnh 1.

TikToker Đào Lê Phương Hoa trong "Mưa đỏ"

Trước khi trở thành TikToker nổi tiếng, cô là sinh viên ngành luật tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện người đẹp này dạy nhảy ở một trung tâm thể thao - nghệ thuật tại Hà Nội.

TikToker khác xuất hiện thoáng qua trong "Mưa đỏ" là Hải Triều, Hà Pu, Phạm Vinh, David Vinh… Trong đó, TikToker Nguyễn Lạc Huy được biết đến với biệt danh Huy NL – Người sáng lập công ty Schannel, vào vai thành viên đoàn đàm phán của đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

TikToker Hà Pu cũng hóa thân cô gái theo đoàn người dân tiễn đưa các chiến sĩ ra trận. Cô mặc trang phục mộc mạc như Đào Lê Phương Hoa.

TikToker Phạm Vinh, Hải Triều, David Vinh tham gia vai diễn các chiến sĩ. Dù chỉ quay thoáng qua, thời lượng không nhiều, họ vẫn rất thích thú.

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"- Ảnh 2.

TikToker Hà Pu trong cảnh quay

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"- Ảnh 3.

TikToker Hải Triều tham gia vai diễn các chiến sĩ

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"- Ảnh 4.

TikToker Huy NL trong cảnh quay

TikToker Phạm Vinh, hay còn gọi với các biệt danh như Cụ Phến, bà hàng xóm, là một TikToker người Hưng Yên nổi tiếng với những video clip hài dân gian, mang đậm nét đời sống nông thôn Bắc Bộ. Với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, anh thu hút hàng triệu lượt xem.

Tiktoker Hải Triều, tên thật Đặng Nam Hải Triều, là một reviewer công nghệ và nhà sáng tạo nội dung, được biết đến với những video clip hài hước và thử nghiệm độ bền các thiết bị công nghệ.

Tiktoker David Vinh là một biên tập viên nổi tiếng nhờ tham gia các video clip và nội dung trên các nền tảng của Schannel…

“Mưa đỏ” có thể chạm mốc 700 tỉ đồng?

Phim "Mưa đỏ" tiếp tục thu được gần 576 tỉ đồng, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam đến trưa ngày 9-9. Với đà tăng hiện tại, phim có thể cán mốc 700 tỉ đồng, thiết lập cột mốc kỷ lục mới cho điện ảnh Việt.

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"- Ảnh 6.

Phim "Mưa đỏ" vẫn đang tăng doanh thu

Soi dàn "cameo" TikToker tên tuổi trong "Mưa đỏ"- Ảnh 7.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…

TikToker Huy NL TikToker Hải Triều TikToker Phương Hoa dàn "cameo" Phim Mưa đỏ
