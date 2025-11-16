Ngày 16-11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thông báo truy tìm chủ sở hữu 451 ô tô, xe máy, xe máy điện vi phạm hành chính đã hết thời hạn tạm giữ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm chủ sở hữu 451 phương tiện vi phạm hành chính

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang quản lý và tạm giữ 451 hồ sơ, phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng đã hết thời hạn tạm giữ.

Trong số này, một số xe không xác định được người điều khiển hoặc chủ phương tiện; chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện không đến giải quyết, hoặc có đến nhưng không có giấy tờ hợp pháp.

Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai là người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, hoặc người sử dụng hợp pháp những phương tiện này thì liên hệ để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên không đến để giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao Công an tỉnh Đắk Lắk lập hồ sơ xử lý theo quy định.