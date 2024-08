Tìm giải pháp xử lý triệt để rác thải

Bất an với xe lấy rác tự chế

Lực lượng thu gom rác dân lập đóng vai trò quan trọng trong công tác thu gom rác ở TP HCM. Tuy nhiên, phương tiện cũ kỹ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Chuyển đổi phương tiện thu gom rác tại TP HCM gặp nhiều khó khăn, bên cạnh vấn đề tài chính thì mẫu xe đạt chuẩn, phù hợp với hẻm nhỏ, dài là yếu tố then chốt. UBND TP HCM đã thống nhất phân kỳ gia hạn thời gian chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các quận, huyện, TP Thủ Đức đến năm 2025.



Bất an với xe lấy rác thô sơ

Lực lượng thu gom rác dân lập đóng vai trò quan trọng trong công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP HCM. Tuy nhiên, xe máy cũ tự chế không đèn, không còi và không gương chiếu hậu... kéo theo thùng rác phía sau, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Khoảng 16 giờ, cạnh chiếc xe tự chế chở rác đậu trên đường Vạn Kiếp (gần đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh), người đàn ông tranh thủ gom rác lên thùng xe cho thật đầy. Thùng rác được gắn thêm nhiều móc sắt để treo thêm bịch đựng rác, chai nhựa nhiều nhất có thể. Một bao tải lớn chứa đầy ve chai che cả thùng xe. Thùng rác chất cao, không che chắn, được chiếc xe máy cũ kéo qua tuyến đường Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Chu Văn An để về điểm hẹn ở khu vực cầu Đỏ (đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh). Tài xế luồn lách giữa dòng xe cộ ken đặc giờ tan tầm.

Từ cầu Đỏ dễ dàng quan sát các xe rác lần lượt về điểm hẹn. Sau khi giao rác cho xe tải lớn, khoảng 16 giờ 30 phút, một chiếc xe thô sơ tiếp tục quay đầu chạy về đường Đinh Bộ Lĩnh để gom rác. Khoảng 17 giờ 30 phút, chiếc xe này từ đường D5 (quận Bình Thạnh), rẽ phải vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thùng rác cồng kềnh với nhiều bịch ni-lông lớn nhồi nhét trước và sau, chiếc xe hòa vào dòng xe ken đặc, rồi theo con hẻm nhỏ về lại đường Chu Văn An giao rác.

Cũng khung giờ này, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều xe tự chế chất rác cao vút, phía trước thùng xe còn chở thêm 2-3 người, thùng rác không được che chắn, gây mất vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Ngay ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Chu Văn An, một xe tự chế chất đầy rác, phía sau tay lái còn có một người phụ nữ và 2 trẻ nhỏ. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chiếc xe cũ kỹ nẹt pô khiến mọi người giật mình. Do thùng xe quá nặng nên khi tăng ga, chiếc xe đột ngột chồm lên phía trước khiến người đi đường hú vía.

Tương tự, trên tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Sa, Trường Sa, đi qua các quận Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, quận 3, ghi nhận cho thấy mỗi ngày có hàng chục lượt xe thô sơ thu gom rác qua lại. Hầu hết đều cũ kỹ, nhếch nhác.

Theo ghi nhận tại Trạm trung chuyển tiếp nhận rác trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), đa số phương tiện chuyên chở rác sinh hoạt là xe thô sơ. Mỗi khi xe từ bên kia đường Quang Trung chạy vào, người điều khiển phải tăng ga hết cỡ mới có thể lên dốc vào bên trong điểm tiếp nhận.

Một xe chở rác thô sơ lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCMẢnh: Quốc Anh

Tăng cường xử phạt xe thô sơ

Để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã có công văn kiến nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tuyệt đối không để tình trạng sử dụng xe máy thồ, kéo các xe rác, thùng rác chạy trên đường gây cản trở, nguy hiểm và không bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang tham gia giao thông. Đồng thời, cơ quan này cũng chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, xử phạt nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải, nhất là xe chở rác; kiểm tra, giám sát để kịp thời báo địa phương xử lý tình trạng mất vệ sinh đô thị, tập kết, vận chuyển rác không đúng quy định.

Theo nhiều người thu gom rác, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nên phải thay đổi khung giờ thu gom rác, thay vì thu gom ban ngày thì phải chuyển qua làm đêm, rất vất vả.

Anh Nguyễn Văn Tấn, thu gom rác trên đường Hoàng Sa (phường 5, quận Tân Bình) cho biết, đặc thù các con hẻm trên tuyến đường này rất nhỏ, có hẻm chỉ đủ 2 chiếc xe máy đi vào nên việc sử dụng xe thô sơ thu gom rác là phù hợp. Phường cũng thông báo chủ trương chuyển đổi xe nhưng người thu gom không có kinh phí, chưa kể nếu đổi phương tiện thì làm khó có thể lấy rác trong những con hẻm nhỏ.

(Còn tiếp)

Tiềm ẩn rủi ro Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM, cho biết trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt hơn 23.000 trường hợp theo chuyên đề xử lý xe mù tự chế, xe thô sơ, xe 3, 4 bánh; phát hiện 3.561 trường hợp xe 3 bánh vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt hơn 8.500 trường hợp theo chuyên đề xử lý xe mù tự chế, xe thô sơ 3, 4 bánh; phát hiện 643 trường hợp xe 3 bánh vi phạm. Theo PC08, tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trong năm 2023 toàn thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe 3 bánh, làm 6 người chết, 12 người bị thương. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 9 vụ, làm 2 người chết, 6 người bị thương.