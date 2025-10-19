HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm hướng xử lý tờ vé số trúng độc đắc bị rách

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đang xác minh tính hợp lệ của vé số trúng giải độc đắc bị rách để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Ngày 19-10, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách.

Vào ngày 25-6, một người đàn ông ở Quảng Ngãi mua một tờ vé số của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai với dãy số 996946, kỳ mở thưởng 26-9. Người này đã bỏ quên tờ vé số trong túi và không may bị ướt, rách một lỗ ở giữa tờ vé số. Sau đó, người này dò kết quả và phát hiện vé số trên đã trúng giải độc đắc.

Tìm hướng xử lý tờ vé số trúng độc đắc bị rách - Ảnh 1.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai sẽ làm việc với người có tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng không còn nguyên vẹn để có hướng xử

Ngày 8-10, người đàn ông này đến Văn phòng Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi làm việc và được thông báo vé số không đủ điều kiện nhận giải thưởng do không còn nguyên vẹn theo quy định.

Không đồng ý, người đàn ông đã đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, xác minh tờ vé nêu trên.

Theo ông Trương Văn Thiêng, công ty đã đối chiếu Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định".

Tìm hướng xử lý tờ vé số trúng độc đắc bị rách - Ảnh 2.

Tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách

Tuy nhiên, thông tư này cũng hướng dẫn những trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu.

Do đó, để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, đơn vị đang thực hiện quy trình xử lý kiểm tra và xác minh tính hợp lệ của tờ vé trúng giải độc đắc. Dự kiến trong tuần tới lãnh đạo công ty sẽ làm việc với người mua vé số để đưa ra hướng xử lý. Đồng thời sẽ mời công an, chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi đến theo dõi để minh bạch sự việc.

