Tâm sự của chủ quán nước trúng vé số giải độc đắc rồi cúng 5 con heo quay

Ngày 3-10, ông Phan Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh, xác nhận trên địa bàn xã vừa có một trường hợp trúng vé số giải độc đắc rồi cúng heo quay tại vòng xoáy Tầm Vu để tạ ơn.

Clip ghi lại hình ảnh gia đình bà X. cúng heo quay sau khi bà trúng vé số giải độc đắc

"Người trúng vé số giải độc đắc là bà T.T.X. (ngụ xã Tầm Vu), làm nghề bán nước giải khát. Tuy nhiên, bà chỉ trúng một tờ vé số đài Bình Phước, không như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội mấy ngày qua. Còn việc bà cúng heo quay tại khu vực vòng xoay là có thật. Bà có trình báo với chính quyền địa phương, thời gian cúng rất ngắn, chỉ vài phút" - ông Thật cho biết.

Báo Người Lao Động đã tìm gặp bà X. tại căn nhà cấp 4 với 9 người sinh sống. Bà X. khẳng định không có chuyện trúng độc đắc 3-4 tờ vé số như mạng xã hội đăng tải. Thật sự, bà chỉ trúng một tờ của đài Bình Phước, xổ ngày 20-9, dãy số đặc biệt là 663442.

Bà X. nhớ lại rằng hôm đó khoảng 12 giờ, bà ngồi tại ghế đá trước quán giải khát của gia đình. Lúc này, một cụ bà hơn 70 tuổi, trên tay cầm xấp vé số dày cộm bước đến mời nhiều lần nhưng bà X. không mua, rồi cụ bà than thở "giờ này rồi mà còn vé số ế nhiều quá, chiều nay chắc tôi ôm chết luôn".

"Nghe vậy, tôi vào trong nhà lấy 30.000 đồng ra mua "giăng lưới" 3 tờ, mỗi đài 1 tờ. Vào tối cùng ngày, khi dò số qua điện thoại thì tôi nhìn thấy 1 trong 3 tờ vé số đã mua buổi trưa khớp với dãy số đặc biệt của đài Bình Phước. Lúc đó, tim tôi đập rất nhanh, tay run run, nước mắt lăn trên má" - bà X. chia sẻ.

Vợ chồng bà X. cúng heo quay tại khu vực vòng xoay Tầm Vu, xã Tâm Vu sau khi trúng vé số giải độc đắc

Bà X. cho biết ngay sau khi nhận tiền, việc đầu tiên bà làm là tìm lại người bán vé số cho mình để gửi tặng một khoản tiền nhỏ như một lời cảm ơn và chia sẻ may mắn.

"Không có tờ vé số của họ bán, tôi đâu có cái may mắn này. Mình phải chia sẻ lộc này với người đã mang nó đến. Và vì tâm niệm của gia đình nên chồng tôi mua 5 con heo quay để cúng tạ ơn, đồng thời tặng gần 100 phần quà cho bà con khó khăn tại địa phương" - bà X. tâm sự.