Thời sự

Tìm kiếm nam sinh viên để lại xe máy, giấy tờ tùy thân trên cầu

Cao Nguyên

(NLĐO) - Một nam sinh viên ở Đắk Lắk để lại xe máy, giày dép, giấy tờ tùy thân trên cầu rồi nghi nhảy xuống sông Sêrêpốk tự tử.

Trưa 11-1, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức tìm kiếm nam sinh viên nghi nhảy cầu tự tử.

Tìm kiếm nam sinh viên nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử - Ảnh 1.

Nam sinh viên để lại xe máy trên cầu Sêrêpốk

Trước đó, chiều 10-1, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng tư trang cá nhân để trên cầu Sêrêpốk (ranh giới 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tìm kiếm nam sinh viên nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát tìm kiếm nam sinh viên nghi nhảy cầu tự tử

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 15 giờ 32 phút ngày 10-1, đơn vị nhận được tin báo tại cầu Sêrêpốk (đoạn thuộc thôn 6, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) có một nam thanh niên nhảy cầu.

Qua xác minh, nam thanh niên tên V.T.T.T. (SN 2007, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Được biết, thanh niên 19 tuổi này đang là sinh viên của một trường cao đẳng có chi nhánh tại Đắk Lắk.

tỉnh Đắk Lắk cứu nạn, cứu hộ tự tử nhảy cầu cầu Sêrêpốk
