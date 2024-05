Tìm lối ra cho công sở bị bỏ hoang

Đầu năm 2014, tỉnh Bình Dương đã chuyển nơi làm việc của hơn 60 sở ngành, đoàn thể từ trung tâm TP Thủ Dầu Một vào tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh (TP mới Bình Dương). Kể từ khi các cơ quan này di dời, đến nay đa phần những trụ sở công vẫn còn bỏ trống.



Mới đây, UBND TP Thủ Dầu Một đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương có hướng sử dụng hiệu quả cho những trụ sở này. Theo đó, TP Thủ Dầu Một đã đề xuất xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục tại 21 vị trí với tổng diện tích khoảng 69,75 ha.

Trụ sở cũ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương bỏ hoang nhiều năm

Đồng thời kiến nghị bố trí 14 vị trí với tổng diện tích 12,1 ha dành cho phát triển công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe; giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất để tái sử dụng 20 vị trí với tổng diện tích 26,23 ha. UBND TP Thủ Dầu Một cũng đề xuất nhu cầu bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh 22 vị trí với tổng diện tích 7,84 ha; nhu cầu tập trung phát triển nhà ở xã hội, thương mại dịch vụ, đô thị và nhà ở (khu vực phát triển đô thị) 10 vị trí với tổng diện tích 44,25 ha.

Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, cho biết một số trụ sở đã được bố trí lại cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc những hội đặc thù của tỉnh quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, thời gian tới, UBND tỉnh đã có kế hoạch di dời các đơn vị này vào TP mới Bình Dương. "Sở sẽ cùng với các sở, ngành và TP Thủ Dầu Một rà soát quy hoạch để xử lý những trụ sở này theo phương án hiệu quả nhất và đúng quy định của pháp luật" - bà Thúy nói.

Tại Tây Ninh, năm 2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát, sắp xếp nhà, đất trên địa bàn tỉnh, tổng số trụ sở nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được phê duyệt phương án sắp xếp là 2.006 trụ sở. Trong đó, sẽ có 172 trụ sở dôi dư với phương án xử lý là điều chuyển 65 trụ sở, bán đấu giá 107 trụ sở.

Ông Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho hay giai đoạn 2020 - 2021, tỉnh đã bán đấu giá được 11 trụ sở dôi dư, nộp vào ngân sách nhà nước gần 52 tỉ đồng, ngoài ra tổ chức đấu giá không thành, thông báo đấu giá lại nhiều lần 11 trụ sở.

Lý do là theo quy định, việc bán đấu giá phải bao gồm tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được thanh lý, phá dỡ, hủy bỏ tài sản trên đất trước mới tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tài sản trên đất đã xuống cấp, hư hỏng, người mua không có nhu cầu sử dụng. Vì vậy, việc tổ chức bán đấu giá gặp khó khăn, vướng mắc. Các trụ sở trong phương án bán đấu giá còn lại chưa thực hiện do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất hoặc còn vướng mắc về thủ tục thu hồi đất để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối với phương án điều chuyển, Tây Ninh đã thực hiện điều chuyển 15/65 trụ sở, những trụ sở thực hiện điều chuyển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.