Sức khỏe

Tìm người thân của cụ ông bị tai nạn nguy kịch ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh đang điều trị cho nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não rất nặng.

Ngày 2-6, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn về việc tìm người thân cho một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch.

Tìm người thân cho cụ ông bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Long An phát đi thông báo khẩn tìm người thân cho một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 41 phút ngày 31-5, bệnh nhân này được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi gặp tai nạn giao thông tại địa bàn phường Long An.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên chưa xác định được danh tính và địa chỉ.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hiện tình trạng sức khỏe đang chuyển biến rất xấu.

Bệnh nhân khoảng 65-70 tuổi, cao khoảng 1,7 m, nặng khoảng 60 kg, da ngăm đen.

Để phục vụ công tác điều trị và chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo ai là người thân hoặc có thông tin về nam bệnh nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên, hãy liên hệ ngay với bệnh viện qua các số điện thoại 0272.3826.330 hoặc 0272.3581.113 của bệnh viện.

Đang tìm người thân thi thể có xăm mình trôi trên rạch ở TPHCM

(NLĐO) - Thi thể nam khoảng 30-35 tuổi, cao 1m65, tóc ngắn đen thẳng. Trên người có nhiều hình xăm.

(NLĐO)- Ngày 12-5, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện

(NLĐO) - Một bé gái đi lạc, tinh thần hoảng loạn tại Cần Thơ, hiện chưa xác định được người thân.

