Đang tìm người thân thi thể có xăm mình trôi trên rạch ở TPHCM

Ngày 17-5, Công an TPHCM đang làm rõ vụ chết người chưa rõ nguyên nhân ở rạch Hiệp Ân, xã Nhà Bè.

Hình xăm trên tay nạn nhân.

Theo điều tra, chiều 14-5, lực lượng chức năng đi tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân, đoạn bờ kè khu dân cư Thanh Niên, thì phát hiện thi thể nam đang trôi với tư thế nằm úp xuống nước.

Công an xã Nhà Bè phối hợp Công an TPHCM sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân nam khoảng 30-35 tuổi, cao 1m65, tóc ngắn, màu đen. Người này mặc quần thun ngắn màu đen, trên hai tay, chân và lưng nạn nhân có nhiều hình xăm dạng hình samurai, rồng và hoa mẫu đơn.

Công an TPHCM cho biết ai là người thân hoặc biết thông tin về nạn nhân thì liên hệ Công an TPHCM theo địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè, hoặc gọi điện thoại qua số 0963.230.988 gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn.