Thời sự

Tìm người thân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tiết trời giá rét ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- UBND xã Yên Thọ (Thanh Hóa) vừa phát đi thông báo tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong tiết trời giá lạnh.

Ngày 8-1, thông tin từ UBND xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương vừa phát đi thông báo tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường chiều ngày 6-1, tại tuyển đường 505B đoạn qua thôn Đồng Yên, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa.

Tìm người thân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tiết trời giá rét ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường được người dân ở Thanh Hóa phát hiện

Vào thời điểm trên, một số người dân đi qua khu vực này đã phát hiện ra cháu bé vừa sinh xong chưa được cắt rốn, giới tính nữ, nặng: 3,5 kg. Tình trạng sức khỏe bình thường.

Cháu bé được phát hiện trong giỏ nhựa màu đỏ, được quấn bằng một tấm ga trải giường màu đỏ đã cũ, bên dưới được lót ít quần áo cũ, ngoài ra không có gì thêm, không có giấy tờ gì để lại.

Bé sơ sinh sau đó đã được đưa về Trạm Y tế Yên Lạc để kiểm tra và khám sức khỏe. Qua kiểm tra, tình trạng sức khỏe của cháu bình thường. Công an xã, UBND xã và Trạm Y tế (khu vực Yên Lạc) xã Yên Thọ đã lập biên bản về việc xác định trẻ bị bỏ rơi.

Hiện nay, UBND xã Yên Thọ giao cho Trạm y tế Yên Lạc có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng cháu bé.

UBND xã Yên Thọ thông báo ai là cha, mẹ và người thân cháu bé có đặc điểm nhận dạng trên liên hệ với UBND xã Yên Thọ để làm thủ tục nhận lại con. Sau ngày 13-1-2026, nếu cha, mẹ và người thân của cháu không đến nhận cháu, thì UBND xã sẽ làm thủ tục quản lý trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-1, một số người dân đi qua khu vực thôn Đồng Yên; xã Yên Lạc cũ (nay là xã Yên Thọ) đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới mương nước (mương mùa này khô) sát đường, ngay gần Nhà máy đường Nông Cống.

Lúc người dân phát hiện, cháu bé được bỏ trong một giỏ nhựa, có quấn một chiếc khăn mỏng, không mặc quần áo, cơ thể tím tái do trời giá rét, không có thông tin gì về cháu. Ngay sau đó, người dân đã báo tới chính quyền địa phương, cháu nhanh chóng được đưa tới Trạm Y tế xã Yên Thọ để chăm sóc.


Tin liên quan

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn cao su

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn cao su

(NLĐO) - Nghe tiếng khóc trong vườn cao su lúc nửa đêm, một công nhân kiểm tra và phát hiện 1 trẻ sơ sinh.

Phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác trước cổng nhà

(NLĐO) - Trong quá trình thu gom rác, người dân bất ngờ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác.

Tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

(NLĐO) - Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân

