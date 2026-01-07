Tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

Ngày 7-1, lãnh đạo UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3-1, ông Bùi Ngọc Miễng (ngụ thôn Long Hải, xã Gio Linh) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

Thời điểm phát hiện, cháu bé nặng khoảng 3kg được đặt trong giỏ nhựa, sức khỏe bình thường. Bé mặc áo trắng hoa nhỏ màu nâu, đội mũ trắng, được quấn hai khăn màu cam và xanh. Trong giỏ còn có bình sữa, khăn ướt, khăn sữa, chai dầu tràm, 8 chiếc bỉm cùng số tiền 255.000 đồng.

UBND xã Gio Linh đã lập biên bản theo quy định và tạm giao cháu bé cho vợ chồng ông Bùi Ngọc Miễng chăm sóc trong thời gian chờ xác minh người thân.

Theo thông báo, trong 7 ngày (từ 7-1 đến hết 13-1), ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé có thể đến UBND xã Gio Linh để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và tiến hành các bước liên quan cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi theo luật định.