Thời sự

Tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân

Ngày 7-1, lãnh đạo UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3-1, ông Bùi Ngọc Miễng (ngụ thôn Long Hải, xã Gio Linh) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

Thời điểm phát hiện, cháu bé nặng khoảng 3kg được đặt trong giỏ nhựa, sức khỏe bình thường. Bé mặc áo trắng hoa nhỏ màu nâu, đội mũ trắng, được quấn hai khăn màu cam và xanh. Trong giỏ còn có bình sữa, khăn ướt, khăn sữa, chai dầu tràm, 8 chiếc bỉm cùng số tiền 255.000 đồng.

UBND xã Gio Linh đã lập biên bản theo quy định và tạm giao cháu bé cho vợ chồng ông Bùi Ngọc Miễng chăm sóc trong thời gian chờ xác minh người thân.

Theo thông báo, trong 7 ngày (từ 7-1 đến hết 13-1), ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé có thể đến UBND xã Gio Linh để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và tiến hành các bước liên quan cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi theo luật định.

Tin liên quan

Công an thông tin vụ bé sơ sinh nghi bị "vùi lấp"

(NLĐ)) - Cháu bé sơ sinh sau khi bị vùi trong lớp cát đã được người dân phát hiện và công an đưa đến bệnh viện kịp thời.

Đi tập thể dục, người phụ nữ bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh bụ bẫm nặng 5 kg

(NLĐO)- Ngày 8-12, UBND phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) cho biết vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân cho trẻ gái bị bỏ rơi trên địa bàn

Tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bờ mương, người tím tái

(NLĐO) - Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bờ mương, người tím tái.

