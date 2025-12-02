Ngày 2-12, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) có thông tin trả lời phản ánh của công dân về tình trạng xuất hiện mùi "hôi hèm" nồng nặc tại KCN Hòa Khánh, khiến người dân bức xúc.

Cụ thể, phản ánh tới Cổng góp ý Đà Nẵng, người dân trên đường Bàu Mạc 12 (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết thời gian gần đây xuất hiện mùi hôi nồng nặc nghi do khí thải tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, bắt đầu từ 18 giờ đến khuya.

Khu công nghiệp Hòa Khánh thuộc địa phận phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Trong phản ánh, người dân cho rằng đó là mùi men bia nhưng không rõ của công ty nào và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngay khi nhận thông tin, DSEZA đã chỉ đạo Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico) khẩn trương xác minh.

Daizico đã kiểm tra khu vực đường Bàu Mạc 12 trong 2 ngày (24, 25-11, từ 18 giờ đến 22 giờ 30). Kết quả cho thấy vào lúc 21 giờ 30 ngày 24-11 và 20 giờ 45 ngày 25-11, có mùi hèm sấy xuất phát từ ống thoát hơi ẩm của Công ty TNHH CN - Hòa Lợi.

Công ty này sau đó đã có văn bản giải trình, cho biết trên thị trường, mặt hàng bã hèm bia được chia thành 2 phân khúc là bã hèm tươi giao trực tiếp đến các trang trại chăn nuôi và sấy hèm cung cấp cho các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ, các trang trại chăn nuôi tại miền Trung hầu như ngưng hoạt động, giao thông giữa các khu vực bị chia cắt do nước lũ nên việc lưu thông hàng hóa cũng bị ách tắc.

Do vậy, phân khúc bã hèm tươi không thể tiêu thụ được nên đã tập trung dồn về cho các nhà máy sấy. Đơn vị buộc phải tăng thời gian sản xuất để sấy hết lượng hèm tươi thu gom từ các nhà máy bia, tránh ứ đọng gây hư hỏng, ảnh hưởng đến môi trường.

Vì vậy gần đây, những ngày có lượng hèm nhiều, công ty có bố trí sản xuất tăng ca 24/24 để sấy hết lượng hèm đó. Cho đến nay, tình hình tồn đọng bã hèm cơ bản được giải quyết. Việc sấy hèm sẽ dần được khôi phục về thời gian sản xuất bình thường (kết thúc vào 22 giờ) trong vài ngày tới.

Doanh nghiệp này cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định… Daizico cùng đơn vị liên quan cũng đã kiểm tra công ty trên và đề nghị có biện pháp khắc phục không để mùi hôi phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực và người lao động trong khu công nghiệp.

DSEZA cho biết sẽ mời Công ty Hòa Lợi để làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến quy trình hoạt động; đồng thời yêu cầu công ty khẩn trương thực hiện biện pháp cải tạo hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.