Thời sự

Rác thải sau lũ gây ô nhiễm nghiêm trọng, lo nguy cơ dịch bệnh

Phóng sự ảnh - clip: KỲ NAM

(NLĐO)- Gần 1 tuần sau cơn lũ lịch sử, nhiều địa phương ở Khánh Hòa vẫn ngập tràn rác thải, tình trạng ô nhiễm dẫn đến nguy cơ dịch bệnh cao

Những ngày sau khi nước lũ vừa rút, khu vực Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang đối diện  một thực trạng đáng lo: rác thải, đồ đạc hư hỏng ngổn ngang, bùn đất phủ khắp đường phố và mùi hôi nồng nặc.

Trên nhiều tuyến đường như 23 Tháng 10, Lương Định Của..., rác thải phủ đầy.

Clip rác thải tại nhiều địa phương sau cơn lũ lịch sử ở Khánh Hòa

Nhiều đồ dùng gia đình bị hư hỏng như tủ gỗ, bàn ghế, nệm, chăn màn, thiết bị điện tử… bị người dân vứt bỏ sau khi ngâm nước lâu ngày được tập kết sát lề đường, nhiều nơi chiếm tới 2/3 mặt đường. Có đoạn, rác chắn gần hết lối đi khiến việc lưu thông bị cản trở.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 1.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 2.

Khu vực Vĩnh Ngọc, đường Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 3.

Khu vực chợ Vĩnh Thái chiều 27-11 vẫn ngập đầy rác

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 4.

Khu vực đường Thái Thông, phường Nam Nha Trang hơn 6 ngày qua vẫn ngập rác

Tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, sức khỏe cộng đồng - đặc biệt tại các khu dân cư mà rác thải, bùn đất tù đọng lâu ngày. Có nơi người dân "ngồi trong nhà cũng phải đeo khẩu trang" để tránh mùi hôi.

Việc rác chất đống, bít lối đi, lấn chiếm đường khiến giao thông nội đô bị ảnh hưởng. Nước rút còn để lại đoạn đường trơn trượt, lầy lội, gây nguy hiểm cho người đi lại.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 5.

Tại khu vực đường Bầu Mác, thôn Phú Trung 2, rác thải ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc. Người dân rất mong chính quyền địa phương có phương án sớm đưa rác thải ra khỏi khu dân cư

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 6.

Khu vực đường Phú Trung, phường Tây Nha Trang rác thải lấn hơn nửa mặt đường

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 7.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 8.

Khu vực chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh ngập rác khiến giao thương ách tắc

Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết đã triển khai dọn rác liên tục sau lũ. Qua 7 ngày nỗ lực, hơn 7.500 tấn rác đã được thu gom.  Theo Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang, hiện chưa thể thống kê tổng lượng rác trong đợt lũ này.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 9.

Khu vực chợ Thành Diên Khánh cũng ngập rác

Phòng ngừa dịch bệnh

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đã và đang tiến hành khử khuẩn ở các vùng ngập lụt, vì khối lượng rác thải ứ đọng quá lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Vùng nào nước đã rút hoàn toàn, đội xử lý nhanh của Sở Y tế sẽ tranh thủ có mặt để xử lý khử khuẩn trước. Dù lực lượng quân đội cũng đang hỗ trợ cùng Công ty Môi trường thu gom rác, nhưng không thể dọn sạch hết trong tuần này. Sở Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngoài da và dịch bệnh về đường hô hấp.

Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang đã huy động lực lượng và phương tiện ở mức tối đa. Hiện có 27 xe ép rác chuyên dụng, 8 xe vận chuyển rác nhỏ, 500 xe đẩy tay, 6 xe múc, 2 xe xúc lật và 20 xe ben được đưa vào hoạt động liên tục. 

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 10.

Khoảng 500 công nhân vệ sinh được bố trí làm việc theo ca, tăng cường xử lý tại các điểm tồn đọng rác lớn, đặc biệt ở những nơi rác và bùn đóng dày sau lũ.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 11.

Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang đã huy động lực lượng và phương tiện ở mức tối đa.

Ngoài lực lượng tại chỗ, việc thu gom rác nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Công ty Môi trường Đô thị TPHCM và Công trình Đô thị Nam Thành – Ninh Thuận, với phương tiện chuyên dụng và nhân lực được điều đến phối hợp. Nhờ đó, tốc độ thu dọn rác, nạo vét bùn và vận chuyển chất thải được đẩy nhanh hơn.

Rác thải bủa vây, ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 12.

6 xe thu gom rác cùng 19 thành viên Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị TPHCM tiếp viện cho Khánh Hòa

Tiêm phòng uốn ván miễn phí

Từ ngày 24-11 đến hết ngày 6-12, Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sẽ triển khai tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế và vắc-xin uốn ván hấp phụ cho người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa và lực lượng cứu hộ.

Địa điểm tiêm chủng được thực hiện tại 2 nơi: Phòng tiêm chủng SAFPO Nha Trang, số 8 Pasteur, phường Nha Trang; Phòng tiêm chủng SAFPO Suối Dầu, Quốc lộ 1, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa; buổi sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Khánh Hòa: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ

Khánh Hòa: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ

(NLĐO) - Sau đợt lũ vừa qua, cầu treo Thác Ngựa (xã Tây Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị hư hại, người dân qua cầu phải mặc áo phao.

Ấm lòng nhiều điểm sửa xe miễn phí cho người dân vùng lũ lụt Khánh Hòa

(NLĐO)- Nhiều cơ quan, đoàn thể cùng các tình nguyện viên đứng ra sửa xe máy, đồ điện gia dụng miễn phí cho người dân vùng lũ lụt tỉnh Khánh Hòa

Chiến sĩ áo xanh đồng hành với người dân vùng thiên tai ở Khánh Hòa

(NLĐO) - Nước lũ rút dần cũng là lúc những chiến sĩ tình nguyện của TP HCM tăng tốc tái thiết, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực ở tỉnh Khánh Hòa.

tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa rác thải sức khỏe cộng đồng nguy cơ dịch bệnh ô nhiễm môi trường
