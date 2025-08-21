Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.

Theo Ancient Origins, các nhà khảo cổ từ Đại học Kokugakuin (Nhật Bản) đã tìm thấy kho báu bị thất lạc từ lăng mộ của Thiên hoàng Nintoku tận hơn 1,5 thế kỷ trước: Đó là một con dao nghi lễ mạ vàng và những mảnh giáp mạ vàng.

Vào năm 1872, những hiện vật rất giá trị này - có niên đại hơn 1.600 năm - đã bị lấy ra khỏi lăng mộ.

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước- Ảnh 1.

Kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản đã được tìm lại sau hơn 1,5 thế kỷ - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Các nhà khảo cổ đã bất ngờ tìm thấy manh mối về kho báu này: Chúng từng hiện diện trong bộ sưu tập cá nhân của ông Masuda Takashi, một nhà công nghiệp và nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng người Nhật Bản, sống vào giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20.

Vào năm 2024, các nhà nghiên cứu từ Đại học Kokugakuin đã truy vết thành công và mua lại chúng từ một nhà buôn nghệ thuật vào năm 2024.

Các hiện vật vẫn còn nguyên bao bì giấy nguyên bản với nhãn viết tay và con dấu xác thực của ông Kaichiro Kashiwagi, người đầu tiên ghi chép lại nội dung của ngôi mộ.

Họ cho biết điều này "đánh dấu một thời khắc lịch sử cho ngành khảo cổ học Nhật Bản", bởi các hiện vật này rất có giá trị theo nhiều phương diện khác nhau.

Các công cụ phân tích hiện đại đã đem lại những hiểu biết sâu sắc về nghề luyện kim và nghi lễ cổ xưa của Nhật Bản.

Con dao mạ vàng có lưỡi dao sắt được đặt trong vỏ gỗ bách Nhật Bản nguyên bản, được bọc trong một tấm đồng mạ vàng cực mỏng, chỉ dày 0,5 mm và được cố định bằng 5 đinh tán bạc

Các nhà khảo cổ học tin rằng đây là biểu tượng của một nghệ thuật thủ công độc đáo, bởi vì không có hiện vật tương tự nào được tìm thấy trong cùng một thời kỳ.

Những mảnh giáp, có kích thước 3-4 cm, đã tiết lộ sự tinh vi đáng kinh ngạc về mặt công nghệ. Chúng phủ vàng trực tiếp lên sắt, trái ngược với những hình minh họa đầu thế kỷ 19 cho rằng chúng được chế tác bằng đồng mạ vàng.

Khám phá này giúp hiểu rõ hơn về nghề thủ công tinh xảo dưới triều đại của Thiên hoàng Nintoku và chứng minh kỹ năng luyện kim tiên tiến của các nghệ nhân Nhật Bản cổ đại.

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước- Ảnh 2.

Lăng mộ Daisenryo Kofun được cho là nơi an nghỉ của Thiên hoàng Nintoku, tọa lạc tại tỉnh Osaka - Nhật Bản - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Lăng mộ mang tên Daisenryo Kofun - được cho là nơi lưu giữ hài cốt của của Thiên hoàng Nintoku (trị vì năm 313-399). Đây là lăng mộ tráng lệ nhất Nhật Bản, trải dài 486 mét với hình dạng lỗ khóa đặc trưng của các lăng mộ thời kỳ Kofun dành cho những người có địa vị cao.

Tọa lạc tại tỉnh Osaka, lăng mộ này được xếp hạng là một trong ba lăng mộ lớn nhất thế giới, cùng với Đại Kim tự tháp ở tỉnh Giza - Ai Cập và lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc.

Vào năm 1872, một trận lở đất làm lộ ra một phần phòng chôn cất bằng đá của lăng mộ.

Ông Kaichiro Kashiwagi, được giao nhiệm vụ trùng tu, đã tỉ mỉ ghi chép lại những vật dụng bên trong lăng mộ, bao gồm dao, áo giáp, mũ trụ, phụ kiện kiếm, đồ thủy tinh..., sau đó niêm phong lại phòng chôn cất.

Nhưng rồi người ta phát hiện một số thứ trong lăng mộ đã "bốc hơi". Chưa có kết luận cụ thể về thủ phạm mặc dù nhiều mối hoài nghi đổ về phía ông Kashiwagi.

Tin liên quan

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

(NLĐO) - Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

"Ngôi sao" xa nhất trên bầu trời lộ bản chất thật

(NLĐO) - Earendel, từng giữ kỷ lục về ngôi sao xa nhất mà nhân loại từng biết đến, có thể không phải một ngôi sao.

Phát hiện “Con mắt của Sauron” hướng thẳng vào Trái Đất

(NLĐO) - Các nhà thiên văn học đã chụp được hình ảnh chi tiết về nơi sinh ra một luồng tia vũ trụ đang tuôn "hạt ma quỷ" về phía Trái Đất.

Thiên hoàng Nintoku Kho báu cổ vật lăng mộ ở Osaka Nhật Bản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo