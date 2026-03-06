HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Tìm ra sinh vật sống khỏe dù bị hất văng khỏi Sao Hỏa

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã xác minh giả thuyết cho rằng hành tinh có thể "trao đổi" sinh vật sống với nhau.

Viết trên tạp chí khoa học PNAS, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Lily Zhao từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết họ đã tìm ra một loài sinh vật đủ khả năng sống sót nếu bị bắn ra khỏi bề mặt Sao Hỏa do va chạm.

Ý tưởng cho rằng sự sống có thể lan truyền từ thế giới này sang thế giới khác đã có từ thời Hy Lạp cổ đại. Nó được gọi là thuyết Panspermia, ngày càng được ủng hộ bởi các bằng chứng khoa học hiện đại.

Để chứng minh học thuyết này, nhóm của tiến sĩ Zhao đã tiến hành thí nghiệm trên Deinococcus radiodurans (D. radiodurans), một vi sinh vật nhỏ bé trên Trái Đất, được biết đến là có khả năng sống sót trong các điều kiện nguy hiểm ngoài không gian.

Tìm ra sinh vật sống khỏe dù bị hất văng khỏi Sao Hỏa - Ảnh 1.

Một vụ va chạm trên Sao Hỏa cũng không đủ để giết chết sinh vật bé nhỏ mang tên D. radiodurans của Trái Đất - Ảnh đồ họa: IPGP -CNES - N. Starter

Theo Science Alert, D. radiodurans được tìm thấy ở những khu vực khắc nghiệt của địa cầu, là dạng sống có khả năng chống bức xạ cao nhất, sống sót trong điều kiện lạnh, mất nước, chân không, thậm chí cả axit.

Trong các thí nghiệm, nhóm tác giả đã cho loài D. radiodurans chịu áp suất cực lớn trong thời gian ngắn, mô phỏng tác động của va chạm thiên thạch trên Sao Hỏa.

Sau đó, họ đo lường xem bao nhiêu phần trăm mẫu sinh vật sống sót, cách những cá thể sống sót sửa chữa tổn thương và cách chúng phản ứng với tác động ở cấp độ phân tử.

"Chúng tôi đã cố gắng tiêu diệt nó, nhưng thực sự rất khó" - tiến sĩ Zhao thừa nhận.

Tỉ lệ sống sót của nhóm sinh vật nhỏ bé này rất cao cho dù các nhà khoa học đã nhiều lần "tăng liều" của các tác động cực đoan, khiến máy móc trong phòng thí nghiệm suýt nữa thì hỏng nhưng chúng vẫn không chết.

Nhưng kết quả này không chỉ áp dụng cho thuyết Panspermia. Khả năng sống sót dưới áp suất cực cao của D. radiodurans cho thấy có một con đường giúp chúng sống sót sau một chuyến đi ngoài ý muốn từ Trái Đất đến Sao Hỏa.

Không loại trừ khả năng chúng đã "xâm lăng" Sao Hỏa do các sứ mệnh của con người trước đây và chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn nữa trong các sứ mệnh tương lai để tránh làm ô nhiễm sinh học hành tinh khác.

"Những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về giới hạn cực đoan của sự sống, bảo vệ hành tinh, thiết kế các sứ mệnh không gian và khả năng phân tán sự sống khắp các hệ sao" - nhóm tác giả kết luận.

Trái Đất Sao Hỏa Sinh vật va chạm
