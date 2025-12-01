Tìm tài xế ô tô gây tai nạn ở đường Võ Chí Công, TPHCM

Ngày 1-12, Công an phường Long Trường, TPHCM đang truy tìm tài xế ô tô cán người tử vong trên đường Võ Chí Công.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Nhựt L. (18 tuổi, ngụ TPHCM) chạy xe máy biển số TPHCM trên đường Võ Chí Công, hướng cầu Phú Hữu đi vòng xoay Liên Phường. Khi đến cầu kênh Một Tấn, phường Long Trường thì xảy ra va chạm với ô tô chạy cùng chiều.
Va quẹt khiến thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Ô tô sau đó rời khỏi hiện trường.
Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, trích xuất camera truy tìm phương tiện, điều tra nguyên nhân.
