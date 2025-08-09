HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Tìm thân nhân người đàn ông có hình xăm con rồng tử vong ở bệnh viện

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Một người đàn ông vừa qua đời tại bệnh viện mà không có người thân đến nhận thi thể, công an đang vào cuộc xác minh danh tính và tìm thân nhân

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân, TP HCM xác minh danh tính và tìm thân nhân của người đàn ông tử vong tại bệnh viện hôm 31-7. 

Bất ngờ vụ người đàn ông có hình xăm con rồng tử vong ở bệnh viện - Ảnh 1.

Thông tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức gửi cho chính quyền địa phương nhờ xác minh danh tính và tìm thân nhân bệnh nhân tử vong

Thông qua Báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mong muốn người thân sẽ nắm được thông tin để tiếp nhận bệnh nhân đưa về an táng. 

Trước đó, tối 26-7, Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận môt nam bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe tiến triển xấu, suy hô hấp, phổi nhiễm trùng và viêm gan B. Bệnh nhân này được chuyển đến từ Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông, chưa rõ danh tính và không có giấy tờ tùy thân. 

Đến sáng 31-7, người đàn ông này đã tử vong.

Bệnh nhân nêu trên khoảng 60-65 tuổi, tóc ngắn, bạc hoa râm, dáng người gầy, da vàng sậm... Trên ngực bệnh nhân có hình xăm con rồng lớn từ trên xuống bụng; cánh tay phải có hình xăm con rết dài...

Mọi thông tin xác minh hoặc tìm người thân, liên hệ Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức theo số điện thoại: 028.3722 3556 - số nội bộ 120. 

    Thông báo