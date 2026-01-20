Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh có thông tin quan trọng

Ngày 20-1, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật quan trọng. Ảnh: Đội 584

Trong số các di vật được tìm thấy, đáng chú ý là một lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”. Đây được xem là manh mối quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, tại khu vực thôn Trại Cá, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cũng đã phát hiện và quy tập được 4 hài cốt .

Trong đó, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật, gồm một cây bút máy khắc tên “Vương Chí Cao” cùng các họa tiết đôi chim bồ câu, cây dừa, Tháp Rùa...