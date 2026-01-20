Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh có thông tin quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh có thông tin quan trọng

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đây là manh mối quan trọng để phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ

Ngày 20-1, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh chứa thông tin quan trọng - Ảnh 1.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh chứa thông tin quan trọng - Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật quan trọng. Ảnh: Đội 584

Trong số các di vật được tìm thấy, đáng chú ý là một lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”. Đây được xem là manh mối quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, tại khu vực thôn Trại Cá, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cũng đã phát hiện và quy tập được 4 hài cốt .

Trong đó, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật, gồm một cây bút máy khắc tên “Vương Chí Cao” cùng các họa tiết đôi chim bồ câu, cây dừa, Tháp Rùa...

Tin liên quan

Phát hiện cây bút có khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Phát hiện cây bút có khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Tại khu vực rừng tràm này, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ kèm theo nhiều di vật quan trọng

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ bên cạnh là 2 túi da đựng tài liệu

(NLĐO) - Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu từ 0,8 - 1,2 m, mỗi hài cốt có di vật kèm theo là túi da đựng tài liệu

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn của một hộ gia đình ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thông tin ban đầu từ các nhân chứng lịch sử và hồ sơ lưu trữ, tại khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ vào năm 1968 đã xảy ra một trận chiến đấu ác liệt

tỉnh Quảng trị xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thông tin liệt sĩ danh tính liệt sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo