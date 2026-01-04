Ngày 4-1, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị vừa phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ ở thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,8 -1,2 m cùng một số di vật như tăng nguyên tấm, dây dù bọc hài cốt. Đặc biệt, mỗi hài cốt liệt sĩ đều có túi da đựng tài liệu, bật lửa.
Sau khi cất bốc, đội quy tập đã đưa 2 hài cốt liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói.
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã chỉ đạo đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời xác minh danh tính 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.
