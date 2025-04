Tài xế vi phạm nồng độ cồn rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn chết người

Chiều 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô xảy ra rạng sáng cùng ngày khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 10 phút tại km85+200 quốc lộ 279 thuộc xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, giữa xe ô tô BKS 27A- 074.xx do tài xế P.D.T.Đ. (SN 1998, trú tổ 4, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển và xe ô tô BKS 27H-005.xx do tài xế L.V.K. (SN 1987, ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến anh K. tử vong tại chỗ, 2 ô tô hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 110 triệu đồng.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Đ. đã rời khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe ô tô BKS 27A-074.xx không chú ý quan sát. Đến 10 giờ cùng ngày, tài xế P.D.T.Đ. đã đến công an đầu thú. Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Đ. ghi nhận vi phạm 0,230 mg/l khí thở.