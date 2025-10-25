HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cao ập vào cuốn trôi khi tắm biển

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk và người dân đã tìm thấy thi thể 2 thiếu niên đi tắm biển nhưng không may bị sóng cao cuốn ra xa bờ.

Sáng 25-10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk và người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hữu T. (17 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk- trước đây là khu vực tỉnh Phú Yên), nạn nhân bị sóng biển cuốn mất tích nhiều giờ trước đó.

Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng biển cuốn trôi tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hữu T.

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm trong mưa gió, thi thể em T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy gần khu vực bị sóng cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Nguyễn Hữu Đ. (cùng 17 tuổi).

Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng biển cuốn trôi tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Khu vực bãi biển nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 24-10, một nhóm 5 thanh thiếu niên cùng ngụ xã Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk) đi tắm biển tại khu vực thuộc khu phố An Thạnh (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk).

Trong quá trình tắm, 2 em Nguyễn Hữu T. và Nguyễn Hữu Đ. không may bị sóng cao cuốn mất tích.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Trong khoảng thời gian tìm kiếm các nạn nhân, khu vực vịnh Xuân Đài sóng biển cao, trời tối, mưa gió nên công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Tin liên quan

Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi tắm biển, 2 người bị sóng cao ập vào cuốn mất tích

Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi tắm biển, 2 người bị sóng cao ập vào cuốn mất tích

(NLĐO) - 5 thanh thiếu niên ở Đắk Lắk rủ nhau đi tắm biển nhưng 2 người không may bị sóng cuốn mất tích.

Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước

(NLĐO)- Trong lúc tắm biển ở Côn Đảo, nữ du khách bị sóng đánh ra xa bờ, may mắn được thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu vào bờ.

7 nam sinh rủ nhau tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

(NLĐO)- Buổi chiều, 7 nam sinh tuổi từ 14-16 tuổi ở Thanh Hóa đã rủ nhau đi xe đạp điện xuống biển Hải Tiến tắm, không may 2 em bị sóng cuốn mất tích.

