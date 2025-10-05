Ngày 5-10, lực lượng chức năng xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể cháu S.H (SN 2010, trú thôn Blôm, xã Ia Pa) sau 2 ngày bị nước lũ cuốn mất tích.

Vào chiều 3-10, cháu S.H cùng nhóm bạn ra suối Piao, đoạn chảy qua thôn Blôm để rửa chân tay thì không may trượt chân xuống lòng suối, bị nước cuốn mất tích.

Thi thể cháu S.H được tìm thấy sau 2 ngày bị nước cuốn mất tích

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ia Pa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) và người thân cùng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước suối dâng cao, chảy xiết và địa hình phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu S.H, giao cho gia đình tổ chức tang lễ.