Tìm thấy thi thể thiếu niên chết đuối ở hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM

Ngày 6-11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM đã tìm thấy thi thể thiếu niên bị chết đuối ở hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin tối 5-11, lực lượng chức năng TP HCM đang tìm kiếm thi thể thiếu niên bị đuối nước mất tích dưới hồ nước tại Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hồ nước tại Đại học Quốc gia TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm thiếu niên gồm 3 nam và 1 nữ đến chơi tại hồ nước này. Một lúc sau, hai thiếu niên xuống hồ tắm, em N.H.P.K. (16 tuổi) bơi được một đoạn thì đuối sức, rồi kêu cứu.

Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu, nhưng khi dìu K. được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ, còn K. kiệt sức, chìm xuống đáy hồ mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM đã huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, lặn cứu nạn.

Được biết, gia cảnh của em K. rất đáng thương, ba mất sớm, mẹ đi làm ở Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), em không đi học, ở chung trọ với ông ngoại tại Dĩ An, nhưng sau đó dọn ra ngoài ở chung với bạn.

