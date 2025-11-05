HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thêm một người chết đuối tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu nạn nhân bị đuối nước nhưng khi dìu được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ.

Tối ngày 5-11, lực lượng chức năng TP HCM đang tìm kiếm thi thể thiếu niên bị đuối nước mất tích dưới hồ nước tại Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm thiếu niên gồm 3 nam và 1 nữ đến chơi tại hồ nước này. Một lúc sau, hai thiếu niên xuống hồ tắm.


Tìm kiếm thiếu niên đuối nước tại hồ nước đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm em K. bị đuối nước

Em N.H.P.K. (16 tuổi) bơi được một đoạn thì đuối sức, rồi kêu cứu.

Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu, nhưng khi dìu K. được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ, còn K. kiệt sức, chìm xuống đáy hồ mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM đã huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, lặn cứu nạn.

Tìm kiếm thiếu niên đuối nước tại hồ nước đại học Quốc gia TP HCM - Ảnh 2.

Nhiều vụ đuối nước thương tâm tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP HCM do nạn nhân cố gắng bơi ra mõm đá giữa hồ

Do trời tối và có mưa, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 18-10, cũng tại hồ nước này, một nam sinh lớp 9 đã đuối nước tử vong khi bơi ra cứu bạn.

đuối nước Đại học Quốc gia TP HCM nạn nhân mất tích
