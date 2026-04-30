Thời sự Xã hội

Tìm thấy thi thể thợ hàn mất tích trong vụ nổ tàu dầu trên biển Liên Hương

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Thi thể người thợ hàn ở vị trí cách bờ 500 m đã được thợ lặn tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đến khoảng 15 giờ ngày 30-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu chở dầu xảy ra trên vùng biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng vào sáng 29-4.

Nhóm thợ lặn phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí tàu cháy khoảng 200 m về phía bờ. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Trung Kiên (trú thôn 13 Liên Hương, xã Liên Hương), làm nghề thợ hàn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể thợ hàn mất tích trong vụ nổ cháy tàu dầu trên biển Liên Hương - Ảnh 1.

Thi thể của anh Kiên được tìm thấy cách con tàu khoảng 500m

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 57 phút ngày 29-4, tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), người dân nghe hai tiếng nổ lớn phát ra từ một tàu chở dầu neo đậu cách bờ khoảng 500 m. Sau tiếng nổ, tàu bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và làm việc với các cá nhân liên quan.

CLIP: Tàu dầu bốc cháy dữ dội trong quá trình hàn sửa

Tàu gặp nạn mang số hiệu BTh-0135, thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa - chuyên kinh doanh xăng dầu, do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương) làm chủ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: trong quá trình sửa chữa phần hư hỏng trên mặt boong, khi sử dụng máy cắt cầm tay, tia lửa phát sinh đã gây nổ do trong hầm tàu còn chứa khoảng 5.000 lít dầu DO.

Vụ nổ khiến hai người trên tàu bị hất văng xuống biển, được ngư dân gần đó cứu vớt, đưa vào bờ cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bị bỏng.

Riêng người thợ hàn mất tích sau vụ việc đã được tìm thấy vào chiều 30-4.

