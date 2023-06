Sáng ngày 19-6, thông tin với Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tô Quốc Khanh, chuyên viên phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục thể thao, nguyên lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam (SN 1973, thường trú tại số 35 Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Bị can Tô Quốc Khanh

Cùng bị khởi tố có các bị can: Nguyễn Văn Thi (SN 1972, trú tại số 15, phố Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1969, trú tại số 5, ngách 7, ngõ Chùa Liên Phái, tổ 23, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng) về tội Đánh bạc quy định tại Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã ra các Quyết định phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can nêu trên.

Hiện nay, bị can Tô Quốc Khanh đang được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thi khai báo ngoài đánh bạc với Nguyễn Tuấn Anh, bị can này còn cấp cho Tô Quốc Khanh một tài khoản cá độ bóng đá để bị can Khanh thực hiện hành vi đánh bạc với Thi dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh

Bị can Nguyễn Văn Thi

Ngày 24-5-2023, sau khi biết Nguyễn Văn Thi bị bắt giữ, Tô Quốc Khanh đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Thi.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng, làm rõ nội dung vụ án.

Như Báo Người Lao Động thông tin trước đó, Công an quận Tây Hồ đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nhiều đối tượng liên quan đã bị tạm giữ, trong đó có ông Tô Quốc Khanh (chuyên viên phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục thể thao, nguyên lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam).