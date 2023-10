Ngày 3-10, bà Phan Liên Hoa, vợ ông Ngô Văn Tín (nhạc sĩ Ngô Tín, SN 1954, đang định cư bên Mỹ), cho biết số tiền chồng bà bán tác quyền ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" trong 3 năm sau khi trừ thuế chỉ còn 45 triệu đồng, chứ không phải 300 triệu đồng như tin đồn.



Nhiều người cho rằng nội dung bài thơ "Kẻ bán con" có ý châm chọc, xỉa xói về việc nhạc sĩ Ngô Tín bán tác quyền ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ"

Bà Phan Liên Hoa khẳng định cũng như những lần trước đó, vợ chồng bà sẽ dùng toàn bộ số tiền bán tác quyền ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" để làm từ thiện tại Việt Nam.

Theo bà Hoa, thời gian qua, vợ chồng bà thường xuyên chuyển tiền cho người quen ở Bình Định để làm từ thiện tại địa phương này, trong đó có tiền bán tác quyền các ca khúc do chồng bà sáng tác. Bình Định cũng là quê hương bà Hoa và là nơi nhạc sĩ Ngô Tín từng có thời gian dài sinh sống.

Trước đó, sau vụ lùm xùm về tác quyền ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" giữa các bên liên quan, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài thơ "Kẻ bán con". Mặc dù bài thơ không nói cụ thể vấn đề nhưng nhiều người cho rằng nội dung có ý châm chọc, xỉa xói về việc nhạc sĩ Ngô Tín bán tác quyền ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ".

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, dịp 30-4-2023, một khách sạn ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức biểu diễn phục vụ du khách, có bán vé thu tiền. Tại đây, bà Nguyễn Thị Kiều Lệ (ca sĩ Kiều Lệ, SN 1974, ngụ tỉnh Bình Định) đã hát bài "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ", do nhạc sĩ Ngô Tín sáng tác dựa trên ý thơ Xuân Thi.

Phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, ông Lê Văn Thuận - người mua tác quyền ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" – đã gọi điện đến khách sạn và ca sĩ Kiều Lệ để phản ứng, cho rằng biểu diễn ca khúc nhưng chưa xin ý kiến người giữ tác quyền.

Trước phản ứng của ông Thuận, ca sĩ Kiều Lệ nói rằng bà được nhạc sĩ Ngô Tín và tác giả Xuân Thi cho phép hát ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" đến trọn đời nên không phải xin phép tác quyền.

Nhạc sĩ Ngô Tín trong một lần biểu diễn

Vài ngày sau, trên trang Facebook cá nhân của ca sĩ Kiều Lệ và một số người thân xuất hiện các thông tin: "… bà Nguyễn Thị Kiều Lệ đã được nhạc sĩ Ngô Tín và tác giả Xuân Thi cho phép hát ca khúc "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" đến trọn đời nên không phải xin phép tác quyền"; "giá trị chuyển nhượng tác quyền giữa ông Ngô Tín và ông Thuận là ba trăm triệu đồng"…

Cho rằng tài khoản Facebook của ca sĩ Kiều Lệ và một số người thân trong gia đình bà đưa nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của mình, ông Lê Văn Thuận và nhạc sĩ Ngô Tín cho lập vi bằng gửi đến cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý hình sự.

Hiện đơn kiến nghị của nhạc sĩ Ngô Tín đang được Công an tỉnh Bình Định xử lý, riêng đơn kiến nghị của ông Lê Văn Thuận đã có kết luận. Cụ thể, ngày 9-8, Công an tỉnh Bình Định đã có thông báo về kết quả giải quyết vụ việc.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Định nhận định một số thông tin trên Facebook của ca sĩ Kiều Lệ đưa ra chưa đủ cơ sở xác định là sai sự thật, vu khống ông Thuận và xúi giục, cổ xúy cho việc vi phạm tác quyền. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, chưa đủ cơ sở kết luận ca sĩ Kiều Lệ vi phạm pháp luật hình sự. Do đó, Công an tỉnh Bình Định chỉ ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính ca sĩ Kiều Lệ về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân" với số tiền 7,5 triệu đồng.