Sáng 29-5, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết vừa nhận được tin nhắn của đại diện Trường Mầm non Mai Ca (trụ sở ở thị trấn Ngô Mây) mời đến giải quyết vụ việc chị tố cáo giáo viên nhà trường đã đánh, hăm doạ con gái khi đang học tại đây. Thời gian mời đến giải quyết vụ việc vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày.

Phụ huynh đưa bé T.N.N.L.đến Trường Mầm non Mai Ca để phản ánh về việc bị cô giáo đánh, hăm doạ

"Tôi trực tiếp đến Trường Mầm non Mai Ca gửi đơn yêu cầu giải quyết về việc cô giáo của trường này đánh con gái. Tuy nhiên, khi xử lý vụ việc, nhà trường chỉ nhắn tin mà không gửi giấy mời đến làm việc. Như vậy là nhà trường thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với phụ huynh nên tôi sẽ không đi", chị Trâm nói.

Theo chị Trâm, chị có con gái tên T.N.N.L. (5 tuổi) đang học tại Trường Mầm non Mai Ca. Tối 26-5, không biết vì lý do gì mà bé L. nằng nặc đòi nghỉ học, không muốn đến trường. Khi gia đình gặng hỏi thì bé L. kể do bị cô giáo đưa vào nhà vệ sinh nhà trường đánh vào tay, hăm doạ nên không dám đi học nữa.

"Việc cô giáo đưa con gái vào nhà vệ sinh đánh, hăm doạ dẫn đến hậu quả tâm lý cháu sợ hãi, không dám đến trường nên buộc lòng tôi phải cho cháu nghỉ học. Vì quá bức xúc nên sáng 27-5, tôi đã gửi đơn đến Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Ca và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phù Cát yêu cầu giải quyết. Qua đó, tôi đã đề nghị các cấp giải quyết vụ việc cho thoả đáng", chị Trâm đề nghị.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, bà nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Ca, cho biết trực tiếp dạy lớp bé T.N.N.L. có 2 cô giáo Ngô Lệ Thuỳ và Nguyễn Thị Kim Nhi. "Việc phụ huynh bé T.N.N.L. nghe lời con kể lại rồi cho rằng bé bị đánh, hăm doạ, trong khi đó gia đình chưa cung cấp được bằng chứng gì là không có cơ sở", bà Hạnh nói.

Trong khi đó, cô giáo Ngô Lệ Thuỳ xác nhận cách đây vài hôm, vì không nghe lời giáo viên nên cô đã đưa T.N.N.L. vào nhà vệ sinh nhà trường mắng rồi dùng thước "nhá" vào tay bé, chứ không có đánh và hăm doạ.

Trong một diễn biến khác, sau khi làm việc với đại diện Trường Mầm non Mai Ca về vụ việc trên, một người đàn ông tự xưng là "chủ" và là chồng bà hiệu trưởng trường này liên tục gọi điện thoại, nhắn tin với nội dung hăm doạ phóng viên, gia đình phụ huynh bé T.N.N.L.