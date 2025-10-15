Ngày 15-10, Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã làm rõ thông tin về vụ "án mạng" xảy ra tại khu vực bãi đỗ xe thuộc Khu du lịch Bà Nà Hills như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Qua đó, lực lượng công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Cơ quan công an mời người đăng tin giả lên làm việc

Trước đó, chiều 14-10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng trong nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng” với nội dung “…khách đâm tài xế chết trên xe…” kèm hình ảnh bãi đỗ xe ô tô được cho là chụp tại Bà Nà Hills.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng mạng và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Tin giả đăng tải trên mạng xã hội Facebook

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Bà Nà đã tiến hành xác minh nguồn tin và làm việc với các lực lượng quản lý tại khu du lịch. Kết quả xác minh cho thấy, không hề xảy ra vụ việc xô xát, án mạng hay hành vi phạm pháp nào như nội dung bài viết nêu.

Theo Công an xã Bà Nà, đơn vị đã xác minh, xác định chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật. Người này đã thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bài và đăng thông tin cải chính trong nhóm Hội lái xe Grab car Đà Nẵng.

Công an xã Bà Nà khuyến cáo người dân và các tài xế hoạt động trong khu vực cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Việc phát tán tin giả, tin sai sự thật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bà Nà tiếp tục theo dõi, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tung tin thất thiệt, đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo vệ hình ảnh du lịch Đà Nẵng.